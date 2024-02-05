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HAMMERFALL уже пишут



Вокалист HAMMERFALL Joacim Cans в интервью The Metal Voice сообщил, что:



«Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе и записываю вокал для нового альбома. Так что в секции барабанов, баса и гитар все готово. Но я же не могу записываться в Швеции, правда? Я имею в виду, погода там отстойная. Там слишком холодно, чтобы петь!»







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