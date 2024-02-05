HAMMERFALL уже пишут

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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
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Вокалист HAMMERFALL Joacim Cans в интервью The Metal Voice сообщил, что:

«Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе и записываю вокал для нового альбома. Так что в секции барабанов, баса и гитар все готово. Но я же не могу записываться в Швеции, правда? Я имею в виду, погода там отстойная. Там слишком холодно, чтобы петь!»




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5 фев 2024
гладиатор
Кажется этот год будет интересным на релизы

просмотров: 291

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