18 дек 2018



Новый альбом HAMMERFALL выйдет летом



Группа HAMMERFALL седьмого января отправится в студию для записи нового альбома. Диск, получивший название "Dominion", будет выпущен шестнадцатого августа на Napalm Records.



Прошлая работа коллектива, "Built To Last", была выпущена в ноябре 2016 года.











+0 -1









просмотров: 296

