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HammerFall

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18 дек 2018 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет летом

10 дек 2018 : 		 Трейлер переиздания HAMMERFALL

5 ноя 2018 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой

31 янв 2018 : 		 HAMMERFALL начнут запись в 2019

22 ноя 2017 : 		 Трейлер к переизданию HAMMERFALL

8 окт 2017 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой

2 сен 2017 : 		 В HAMMERFALL вернулся барабанщик

13 апр 2017 : 		 Рассказ о виниловом бокс-сете HAMMERFALL

9 фев 2017 : 		 Новое видео HAMMERFALL

19 янв 2017 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

13 янв 2017 : 		 Концертное видео HAMMERFALL

17 дек 2016 : 		 HAMMERFALL сменили барабанщика

15 ноя 2016 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Уход ANDERS'a JOHANSSON'a стал для нас шоком»

4 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома HAMMERFALL

23 сен 2016 : 		 Новое видео HAMMERFALL

20 сен 2016 : 		 Тизер нового видео HAMMERFALL

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

11 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HAMMERFALL

8 мар 2016 : 		 HAMMERFALL на NAPALM RECORDS

18 дек 2015 : 		 HAMMERFALL надеются выпустить новый альбом в 2016 году

29 окт 2015 : 		 Видео с выступления HAMMERFALL

23 окт 2015 : 		 HAMMERFALL о лете

21 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

18 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

17 фев 2015 : 		 Гитарист HAMMERFALL: "Выживание дается музыкальным группам все сложнее и сложнее"

12 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре
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|||| 18 дек 2018

Новый альбом HAMMERFALL выйдет летом



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Группа HAMMERFALL седьмого января отправится в студию для записи нового альбома. Диск, получивший название "Dominion", будет выпущен шестнадцатого августа на Napalm Records.

Прошлая работа коллектива, "Built To Last", была выпущена в ноябре 2016 года.



HAMMERFALL To Release 'Dominion' Album In August



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