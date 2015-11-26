Концертный релиз HAMMERFALL выйдет осенью

Двадцать третьего октября на Napalm Records состоится выход нового концертного альбома HAMMERFALL, "Live! Against The World", запись которого проходила пятнадцатого февраля на MHP Arena, Ludwigsburg, Germany. Релиз будет доступен в следующих вариантах:
- Blu-ray + 2 CD Digipak
- 3 LP Gatefold Vinyl Ink Spot Blue / White
- 3 LP Gatefold Vinyl Orange Transparent
- 48-page Earbook, including 2CDs + Blu-ray
- Digital album
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