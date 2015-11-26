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HammerFall

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29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове

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25 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

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6 май 2020 : 		 HAMMERFALL отменили осенний тур по США

3 май 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о No Sacrifice, No Victory

26 апр 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о Renegade

18 апр 2020 : 		 HAMMERFALL запустили HAMMERFALL TV

5 янв 2020 : 		 Новое видео HAMMERFALL с участием вокалистки BATTLE BEAST

4 дек 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Индивидуальность — вот что выделяет шведские группы»

23 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

15 окт 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Я не получил удовольствия от песен с "Built To Last"»

10 сен 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился на сцене к HAMMERFALL

3 сен 2019 : 		 Вокалист HAMMERFALL: «Тур с DELAIN был самым весёлым за 22 года»

29 авг 2019 : 		 Успехи в чартах HAMMERFALL

22 авг 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Wolf Hoffmann — мой герой!»

2 авг 2019 : 		 Новое видео HAMMERFALL

31 июл 2019 : 		 Фронтмен HAMMERFALL: «Мы сочиняем музыку, которую купили бы сами, если бы её сочинил кто-то другой»

22 июл 2019 : 		 Новое видео HAMMERFALL

28 июн 2019 : 		 Концертное видео HAMMERFALL

11 июн 2019 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL
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|||| 13 авг 2020

Концертный релиз HAMMERFALL выйдет осенью



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Двадцать третьего октября на Napalm Records состоится выход нового концертного альбома HAMMERFALL, "Live! Against The World", запись которого проходила пятнадцатого февраля на MHP Arena, Ludwigsburg, Germany. Релиз будет доступен в следующих вариантах:

- Blu-ray + 2 CD Digipak
- 3 LP Gatefold Vinyl Ink Spot Blue / White
- 3 LP Gatefold Vinyl Orange Transparent
- 48-page Earbook, including 2CDs + Blu-ray
- Digital album

Трек-лист:

01. Never Forgive, Never Forget

02. One Against The World

03. Heeding The Call

04. The Way Of The Warrior

05. Any Means Necessary

06. Hallowed Be My Name

07. Blood Bound

08. Redemption

09. Hector's Hymn

10. Natural High

11. Second To One

12. Renegade Medley

13. Keep The Flame Burning

14. Dominion

15. The Dragon Lies Bleeding

16. Last Man Standing

17. Let The Hammer Fall

18. Hammer High

19. (We Make) Sweden Rock

20. Hearts On Fire

HAMMERFALL to Release 'Live! Against The World' Album In October








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