Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове
Фестиваль «Герои мирового рока» - один из немногих российских метал-опенэйров, отметил год с момента проведения выпуском официального видео. И судя по нему – сибиряки действительно отдохнули «с огоньком».
В настоящий момент опубликован часовой сет с выступлением шведской команды Hammerfall, которой выпала честь открывать фестиваль. Скандинавы исполняют не только все свои хиты, но также и композиции «(We Make) Sweden Rock» и «One Against the World» с еще не вышедшего на тот момент альбома «Dominion».
Качество картинки и в особенности звука порадуют даже придирчивых меломанов. Выпуск видео с выступлениями и других участников – Within Temptation, Royal Hunt и Accept запланирован в ближайшее время.
Фестиваль «Герои мирового рока» состоялся 27 июля 2019 года в Кемерове и был приурочен к 25-летию угольной компании «Стройсервис» - инициатора и спонсора проекта. Организацией занималась петербургская компания NCA. Фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе.
В этом году, вероятно в связи с пандемией, фестиваль даже не анонсировался. Однако по неофициальной информации организаторы строят планы на 2021 год, на который выпадает 300-летие Кузбасса.
Сет-лист
01. Legion
02. Hammer High
03. Renegade
04. (We Make) Sweden Rock
05. Blood Bound
06. Any Means Necessary
07. Hero's Return
08. Riders of the Storm
09. Hector's Hymn
10. Last Man Standing
11. One Against the World
12. Let the Hammer Fall
13. Templars of Steel
14. Glory to the Brave
15. Hearts on Fire
Saxon9
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