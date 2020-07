сегодня



Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове



Фестиваль «Герои мирового рока» - один из немногих российских метал-опенэйров, отметил год с момента проведения выпуском официального видео. И судя по нему – сибиряки действительно отдохнули «с огоньком».



В настоящий момент опубликован часовой сет с выступлением шведской команды Hammerfall, которой выпала честь открывать фестиваль. Скандинавы исполняют не только все свои хиты, но также и композиции «(We Make) Sweden Rock» и «One Against the World» с еще не вышедшего на тот момент альбома «Dominion».



Качество картинки и в особенности звука порадуют даже придирчивых меломанов. Выпуск видео с выступлениями и других участников – Within Temptation, Royal Hunt и Accept запланирован в ближайшее время.



Фестиваль «Герои мирового рока» состоялся 27 июля 2019 года в Кемерове и был приурочен к 25-летию угольной компании «Стройсервис» - инициатора и спонсора проекта. Организацией занималась петербургская компания NCA. Фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе.



В этом году, вероятно в связи с пандемией, фестиваль даже не анонсировался. Однако по неофициальной информации организаторы строят планы на 2021 год, на который выпадает 300-летие Кузбасса.



Сет-лист

01. Legion

02. Hammer High

03. Renegade

04. (We Make) Sweden Rock

05. Blood Bound

06. Any Means Necessary

07. Hero's Return

08. Riders of the Storm

09. Hector's Hymn

10. Last Man Standing

11. One Against the World

12. Let the Hammer Fall

13. Templars of Steel

14. Glory to the Brave

15. Hearts on Fire







