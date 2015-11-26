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HammerFall

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29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове

13 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

8 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

25 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

11 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

6 май 2020 : 		 HAMMERFALL отменили осенний тур по США

3 май 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о No Sacrifice, No Victory

26 апр 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о Renegade

18 апр 2020 : 		 HAMMERFALL запустили HAMMERFALL TV

5 янв 2020 : 		 Новое видео HAMMERFALL с участием вокалистки BATTLE BEAST

4 дек 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Индивидуальность — вот что выделяет шведские группы»

23 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

15 окт 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Я не получил удовольствия от песен с "Built To Last"»

10 сен 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился на сцене к HAMMERFALL

3 сен 2019 : 		 Вокалист HAMMERFALL: «Тур с DELAIN был самым весёлым за 22 года»

29 авг 2019 : 		 Успехи в чартах HAMMERFALL

22 авг 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Wolf Hoffmann — мой герой!»

2 авг 2019 : 		 Новое видео HAMMERFALL

31 июл 2019 : 		 Фронтмен HAMMERFALL: «Мы сочиняем музыку, которую купили бы сами, если бы её сочинил кто-то другой»

22 июл 2019 : 		 Новое видео HAMMERFALL

28 июн 2019 : 		 Концертное видео HAMMERFALL

11 июн 2019 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

3 май 2019 : 		 Новый сингл HAMMERFALL
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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове



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Фестиваль «Герои мирового рока» - один из немногих российских метал-опенэйров, отметил год с момента проведения выпуском официального видео. И судя по нему – сибиряки действительно отдохнули «с огоньком».

В настоящий момент опубликован часовой сет с выступлением шведской команды Hammerfall, которой выпала честь открывать фестиваль. Скандинавы исполняют не только все свои хиты, но также и композиции «(We Make) Sweden Rock» и «One Against the World» с еще не вышедшего на тот момент альбома «Dominion».

Качество картинки и в особенности звука порадуют даже придирчивых меломанов. Выпуск видео с выступлениями и других участников – Within Temptation, Royal Hunt и Accept запланирован в ближайшее время.

Фестиваль «Герои мирового рока» состоялся 27 июля 2019 года в Кемерове и был приурочен к 25-летию угольной компании «Стройсервис» - инициатора и спонсора проекта. Организацией занималась петербургская компания NCA. Фестиваль собрал более 112 000 зрителей, став одним из крупнейших массовых мероприятий в регионе.

В этом году, вероятно в связи с пандемией, фестиваль даже не анонсировался. Однако по неофициальной информации организаторы строят планы на 2021 год, на который выпадает 300-летие Кузбасса.

Сет-лист
01. Legion
02. Hammer High
03. Renegade
04. (We Make) Sweden Rock
05. Blood Bound
06. Any Means Necessary
07. Hero's Return
08. Riders of the Storm
09. Hector's Hymn
10. Last Man Standing
11. One Against the World
12. Let the Hammer Fall
13. Templars of Steel
14. Glory to the Brave
15. Hearts on Fire




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saxon9


29 июл 2020, 18:08		Надеюсь, что их не просили сыграть Тсоя, голоса из толпы.


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