сегодня



KING DIAMOND в новом треке HAMMERFALL



"Venerate Me", новая песня HAMMERFALL, в записи которой в качестве специального гостя принимал участие KING DIAMOND, доступна ниже. взята из альбома Hammer Of Dawn, выходящего 25 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Ltd Deluxe Box, incl CD Digisleeve, Hardcover Photobook, Plectrum Tin, Hammer Key Chain, Bottle Opener - strictly limited to 500 (Napalm Webstore exclusive)

- CD Digisleeve

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Marbled Orange Transparent/Black - strictly limited to 300 (Napalm Webstore exclusive)

- 1LP Gatefold Crystal Clear - strictly limited to 300 (EMP exclusive)

- 1LP Gatefold Curacao - strictly limited to 300 (Levy X & Ginza exclusive)

- Bundle CD + Shirt (outside North America only)

- Digital Album



Трек-лист:



"Brotherhood"

"Hammer Of Dawn"

"No Son of Odin"

"Venerate Me"

"Reveries"

"Too Old To Die Young"

"Not Today"

"Live Free Or Die"

"State Of The W.I.L.D."

"No Mercy"



Oscar: «Второй сингл представлен, и я очень, очень горжусь им. Музыка была написана в самые мрачные, самые неинтересные дни пандемии, и все равно получилась одной из самых сильных на всем альбоме. Фантастическая лирическая идея Joacim [Cans] делает этот трек действительно выдающимся, а выступление специального гостя в конце выводит его на новый уровень».



Cans: «Песня перегружена чарующими мелодиями и очень запоминающимся припевом. В лирическом плане это одна из моих самых ярких работ, посвященная тому факту, что мы умираем дважды. Первый — когда мы делаем последний вдох, а второй — когда кто-то произносит твое имя в последний раз. Но пока оно звучит, я не умру никогда!»

























+2 -1



просмотров: 511