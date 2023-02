сегодня



Переиздание HAMMERFALL выйдет весной



28 апреля на Nuclear Blast будет выпущена юбилейная версия альбома HAMMERFALL "Crimson Thunder", фрагмент из которой, ремастированный вариант "Hearts On Fire", доступен ниже.



Oscar Dronjak: «В этом релизе есть много интересного, даже если вы являетесь закоренелым тамплиером и уже имеете всё необходимое в своей коллекции: совершенно новый ремикс на альбом от Fredrik'a Nordström'a, никогда ранее не издававшиеся бонус-треки, эксклюзивные акустические концертные версии — данное юбилейное издание наполнено уникальными материалами, которые впервые увидят свет. Мы выпускаем самый масштабный из всех ранее выпущенных юбилейных изданий!»



"Crimson Thunder 20th Anniversary Edition" будет издан в следующих вариантах:



- Digital Album

- 3CD Digi Box

- Platinum Edition - 2LP Trifold Silver Vinyl

- Crimson Edition - 2LP Trifold Marbled Red /Black Vinyl

- Thunder Edition - 2LP Trifold Marbled Blue/White/Black



Трек-лист:



CD 1

1. Riders Of The Storm

2. Hearts On Fire

3. On The Edge of Honour

4. Crimson Thunder

5. Lore Of The Arcane

6. Trailblazers

7. Dreams Come True

8. Angel Of Mercy

9. The Unforgiving Blade

10. In Memoriam

11. Hero's Return

12. Riders of The Storm (preproduction)

13. On The Edge Of Honour (preproduction)

14. Trailblazers (preproduction)

15. Angel Of Mercy (preproduction)

16. The Unforgiving Blade (preproduction)

17. Hero’s Return (preproduction)

18. Hearts On Fire (preproduction)



CD 2

1. Lore Of The Arcane (Live One Crimson Night)

2. Riders Of The Storm (Live One Crimson Night)

3. Heeding The Call (Live One Crimson Night)

4. Stone Cold (Live One Crimson Night)

5. Hero's return (Live One Crimson Night)

6. Legacy Of Kings (Live One Crimson Night)

7. Bass-Solo (Live One Crimson Night)

8. At The End Of The Rainbow (Live One Crimson Night)

9. The Way Of The Warrior (Live One Crimson Night)

10. The Unforgiving Blade (Live One Crimson Night)

11. Glory To The Brave (Live One Crimson Night)

12. Guitar-Solo (Live One Crimson Night)

13. Let The Hammer Fall (Live One Crimson Night)



CD 3

14. Renegade (Live One Crimson Night)

15. Steel Meets Steel (Live One Crimson Night)

16. Crimson Thunder (Live One Crimson Night)

17. Templars Of Steel (Live One Crimson Night)

18. Hearts On Fire (Live One Crimson Night)

19. Hammerfall (Live One Crimson Night)

20. The Dragon Lies Bleeding (Bonus Track Live One Crimson Night)

21. Stronger Than All (Bonus Track Live One Crimson Night)

22. A Legend Reborn (Live One Crimson Night)

23. Heeding The Call (acoustic live version)

24. Steel Meets Steel (acoustic live version)

25. Renegade (acoustic live version)

26. Crimson Thunder Medley (Live)







