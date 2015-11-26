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Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы



Oscar Dronjak в рамках недавнего разговора с EMP España обсудил стартующий 25 марта в Осло совместный тур с HELLOWEEN:



«Мы с нетерпением ждём начала. Этот тур вряд ли начнётся для нас достаточно легко, ведь мы провели вне сцены более двух лет, так что... Я не помню, когда это случилось в прошлый раз; так получилось вынужденно. Так что для нас это очень важно. Я думаю, что просто быть на сцене и снова быть в туре будет очень увлекательно для всех; люди будут отрываться во время концертов!



В этом и заключается суть хэви-металл-шоу — есть музыканты, исполнители, но также нужна и публика; нужны обратная связь, обмен эмоциями. Вот почему я считаю, что хэви-металлическое шоу как мероприятия, идущие в формате стрима, вообще не могут работать; на мой взгляд, всё совершенно иначе. Вы можете сделать это разными способами, чтобы немного скрасить его, но вы не можете воссоздать эмоции от реального выступления без присутствия зрителей в зале».







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