Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы
Oscar Dronjak в рамках недавнего разговора с EMP España обсудил стартующий 25 марта в Осло совместный тур с HELLOWEEN:
«Мы с нетерпением ждём начала. Этот тур вряд ли начнётся для нас достаточно легко, ведь мы провели вне сцены более двух лет, так что... Я не помню, когда это случилось в прошлый раз; так получилось вынужденно. Так что для нас это очень важно. Я думаю, что просто быть на сцене и снова быть в туре будет очень увлекательно для всех; люди будут отрываться во время концертов!
В этом и заключается суть хэви-металл-шоу — есть музыканты, исполнители, но также нужна и публика; нужны обратная связь, обмен эмоциями. Вот почему я считаю, что хэви-металлическое шоу как мероприятия, идущие в формате стрима, вообще не могут работать; на мой взгляд, всё совершенно иначе. Вы можете сделать это разными способами, чтобы немного скрасить его, но вы не можете воссоздать эмоции от реального выступления без присутствия зрителей в зале».
Evil3062
было бы желание ну и умение.
veps1
Есть люди, которые могут смотреть концерт на диванчике дома, а другим необходима энергетика, как музыкантов, так и соседа рядом из толпы.
Лично для меня визуальная составляющая не стоит на первом месте. Мне нужно в едином порыва с сотнями людей ощутить энергию этого момента жизни. Здесь и сейчас. Именно эти эмоции дают "вкус" и наполняют радостью, именно их я буду вспоминать.
Ну, а кто-то и на трибуне посидит. Это его выбор.
Так что, для меня, Оскар всё верно сказал. Только живой концерт является единственно правильным концертом.
Mich
Совершенно согласен. Не говоря уже о том, что таким, как я, важно еще и постараться как-то встретить музыкантов, сфотаться, руку пожать. Да, это, возможно, в какой-то степени детский сад, которого я совершенно не стесняюсь
Reflection
R0ck_N_R0lla
veps1
Но даже в таком виде мы получали энергию от коллективного участия.
До сих пор, при первых звуках "Shut your Mouth" подпрыгиваю и глаз дёргается.
Потом, к радости соседей, к нам в город начали приезжать группы, открылись клубы. А уж когда я попал в первый раз на Metallica на стадион... Один только вид многотысячной толпы в едином порыве поющей, скачущей, машущей, с горящими глазами, улыбками... Точка невозврата была пройдена для меня.
father
Kliops144
можно даже самый настоящий волофдэт запилить
olly71
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