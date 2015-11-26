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HammerFall

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17 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы

16 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL рассказал о появлении на альбоме KING'a DIAMOND'a

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25 ноя 2021 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022

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21 сен 2021 : 		 HAMMERFALL переиздают альбом

29 окт 2020 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Металл-концерт с сидящими слушателями — это нелепо»

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

24 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

13 авг 2020 : 		 Концертный релиз HAMMERFALL выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове

13 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

8 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

25 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

11 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

6 май 2020 : 		 HAMMERFALL отменили осенний тур по США

3 май 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о No Sacrifice, No Victory

26 апр 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о Renegade

18 апр 2020 : 		 HAMMERFALL запустили HAMMERFALL TV

5 янв 2020 : 		 Новое видео HAMMERFALL с участием вокалистки BATTLE BEAST

4 дек 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Индивидуальность — вот что выделяет шведские группы»

23 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL
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Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы



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Oscar Dronjak в рамках недавнего разговора с EMP España обсудил стартующий 25 марта в Осло совместный тур с HELLOWEEN:

«Мы с нетерпением ждём начала. Этот тур вряд ли начнётся для нас достаточно легко, ведь мы провели вне сцены более двух лет, так что... Я не помню, когда это случилось в прошлый раз; так получилось вынужденно. Так что для нас это очень важно. Я думаю, что просто быть на сцене и снова быть в туре будет очень увлекательно для всех; люди будут отрываться во время концертов!

В этом и заключается суть хэви-металл-шоу — есть музыканты, исполнители, но также нужна и публика; нужны обратная связь, обмен эмоциями. Вот почему я считаю, что хэви-металлическое шоу как мероприятия, идущие в формате стрима, вообще не могут работать; на мой взгляд, всё совершенно иначе. Вы можете сделать это разными способами, чтобы немного скрасить его, но вы не можете воссоздать эмоции от реального выступления без присутствия зрителей в зале».

HAMMERFALL Guitarist: Why Heavy Metal Concert Livestreams Without An Audience





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Evil3062


17 фев 2022, 13:44		ну бегемоты смогли, найтвиш тоже вроде норм забабахали, лакуна коил отличный концерт сделали.
было бы желание ну и умение.

veps1


17 фев 2022, 14:20		Ты, похоже, ничего не понял из его слов.
Есть люди, которые могут смотреть концерт на диванчике дома, а другим необходима энергетика, как музыкантов, так и соседа рядом из толпы.
Лично для меня визуальная составляющая не стоит на первом месте. Мне нужно в едином порыва с сотнями людей ощутить энергию этого момента жизни. Здесь и сейчас. Именно эти эмоции дают "вкус" и наполняют радостью, именно их я буду вспоминать.
Ну, а кто-то и на трибуне посидит. Это его выбор.
Так что, для меня, Оскар всё верно сказал. Только живой концерт является единственно правильным концертом.

Mich


17 фев 2022, 14:31		veps1

Совершенно согласен. Не говоря уже о том, что таким, как я, важно еще и постараться как-то встретить музыкантов, сфотаться, руку пожать. Да, это, возможно, в какой-то степени детский сад, которого я совершенно не стесняюсь

Reflection


17 фев 2022, 14:36		Стримы это как просмотр DVD/Blu-Ray перед телевезиром/компьютером. Может быть прикольно, но с пребыванием на живом концерте не сравнить. Что уж говорить, запись живого концерта с хорошей публикой будет куда драйвовее, чем стрим из пустой студии.

R0ck_N_R0lla


17 фев 2022, 15:40		включил стрим и перед телеком крутишь вертухи/машешь руками

veps1


17 фев 2022, 16:17		Лет 20 назад, когда я был студентом, не было возможности попасть на концерты. Ну, и как "нормальные" подростки, мы врубали клипы/концерты на компе/кассетнике и "крутили вертухи". Сколько всего было разбито - от мебели до люстр)))
Но даже в таком виде мы получали энергию от коллективного участия.
До сих пор, при первых звуках "Shut your Mouth" подпрыгиваю и глаз дёргается.
Потом, к радости соседей, к нам в город начали приезжать группы, открылись клубы. А уж когда я попал в первый раз на Metallica на стадион... Один только вид многотысячной толпы в едином порыве поющей, скачущей, машущей, с горящими глазами, улыбками... Точка невозврата была пройдена для меня.

father


17 фев 2022, 16:23		Смотрел в 2020 летом чем-то онлайн концерт под пивко. Нажрался на середине концерта. Странное ощущение, вроде и бухал на концерте, а вроде и нарезался в одно лицо.

Kliops144


17 фев 2022, 16:23		>>>включил стрим и перед телеком крутишь вертухи/машешь руками

можно даже самый настоящий волофдэт запилить

olly71


17 фев 2022, 16:56		Ну я не много смотрел стримов но концерты Арии и Gamma Ray без зрителей смотрел . Не вставило вообще .


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