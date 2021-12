сегодня



Новое видео HAMMERFALL



"Hammer Of Dawn", новое видео группы HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hammer Of Dawn, выходящего 25 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Ltd Deluxe Box, incl CD Digisleeve, Hardcover Photobook, Plectrum Tin, Hammer Key Chain, Bottle Opener - strictly limited to 500 (Napalm Webstore exclusive)

- CD Digisleeve

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Marbled Orange Transparent/Black - strictly limited to 300 (Napalm Webstore exclusive)

- 1LP Gatefold Crystal Clear - strictly limited to 300 (EMP exclusive)

- 1LP Gatefold Curacao - strictly limited to 300 (Levy X & Ginza exclusive)

- Bundle CD + Shirt (outside North America only)

- Digital Album



Трек-лист:



"Brotherhood"

"Hammer Of Dawn"

"No Son of Odin"

"Venerate Me"

"Reveries"

"Too Old To Die Young"

"Not Today"

"Live Free Or Die"

"State Of The W.I.L.D."

"No Mercy"



Oscar: «Сама песня была изначально придумана в Германии во время тура World Dominion, а остальная работа была сделана дома. Я сразу же понял, что у этой композиции есть потенциал стать чем-то важным, а когда Joacim добавил свои вокальные мелодии, мы оба почувствовали, что это будет идеальный сингл. В ней есть содержательность и сила, но в то же время ее невозможно перестать напевать, когда музыка стихает».



Joacim: «У нас уже была идея снять видео в легендарном парке аттракционов Лисеберг 20 лет назад. Но, как и любая бутылка хорошего вина, эта идея должна была хорошенько настояться и дозреть, прежде чем быть воплощенной в жизнь. И ЧЕРТ возьми, я счастлив, что мы дождались!



Вместе с режиссером Patric Ullaeus мы создали нечто уникальное и удивительное, что просто поражает меня каждый раз, когда я смотрю это видео. Вы реально можете почувствовать, что мы не играли вместе почти два долгих и бесконечных года. В клипе мы энергичны, как стая голодных волков, готовых к разрушению и проповеди тяжелого металла!»







