25 ноя 2021



Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022



HAMMERFALL в настоящий момент находятся в студии, где работают над новым материалом. По сообщению музыкантов, выход альбома намечен на начало следующего года на Napalm Records.

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