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HammerFall

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25 ноя 2021 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022

18 окт 2021 : 		 Новая версия песни HAMMERFALL

21 сен 2021 : 		 HAMMERFALL переиздают альбом

29 окт 2020 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Металл-концерт с сидящими слушателями — это нелепо»

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

24 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

13 авг 2020 : 		 Концертный релиз HAMMERFALL выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове

13 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

8 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

25 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

11 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

6 май 2020 : 		 HAMMERFALL отменили осенний тур по США

3 май 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о No Sacrifice, No Victory

26 апр 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о Renegade

18 апр 2020 : 		 HAMMERFALL запустили HAMMERFALL TV

5 янв 2020 : 		 Новое видео HAMMERFALL с участием вокалистки BATTLE BEAST

4 дек 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Индивидуальность — вот что выделяет шведские группы»

23 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

15 окт 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Я не получил удовольствия от песен с "Built To Last"»

10 сен 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился на сцене к HAMMERFALL

3 сен 2019 : 		 Вокалист HAMMERFALL: «Тур с DELAIN был самым весёлым за 22 года»

29 авг 2019 : 		 Успехи в чартах HAMMERFALL
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|||| 25 ноя 2021

Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022



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HAMMERFALL в настоящий момент находятся в студии, где работают над новым материалом. По сообщению музыкантов, выход альбома намечен на начало следующего года на Napalm Records.

HAMMERFALL Back In The Studio; New Album Out Early 2022



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