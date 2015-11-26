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Metallica

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Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19



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В конце марта фронтмен METALLICA James Hetfield стал гостем 11-го эпизода подкаста "The Fierce Life". Во время беседы James подтвердил, что он и его коллеги по группе METALLICA работают над музыкой для продолжения альбома 2016 года "Hardwired... To Self-Destruct":

«Либо гастроли, либо сочинение, так что COVID выбрал за нас. Гастролей было не так много, поэтому мы получили возможность писать музыку».

На вопрос о том, планирует ли METALLICA выпустить новый полноформатный альбом или появятся только несколько песен, Hetfield ответил:

«Ну, надеюсь, что новый альбом. Как бы вы ни называли это в наше время — я думаю, это альбом, CD, сборник песен, коллекция, что угодно, стрим или как ещё слушают музыку сейчас. Но да — подборка песен. Мы написали довольно много песен. Сначала мы посмотрим, сколько из них нам понравится, а потом выпустим их. Мы довольно эгоистичны в этом плане: нам нравится то, что мы сочиняем».
Джеймс также рассказал о процессе сочинения песен METALLICA во время пандемии коронавируса:

«В этот раз всё было немного по-другому, это точно. Из-за COVID, сидя дома, немного нервничая и одновременно чувствуя творческий подъём и желание собраться с парнями, я начал проводить еженедельные видеочаты в Zoom с ребятами, просто чтобы узнать, как дела. А потом я сказал им однажды: "Эй, я собираюсь что-нибудь сочинить. Я просто сыграю что-нибудь и отправлю это вам. Делайте с этим всё, что хотите, посмотрим, что получится, а потом наложим на это что-то ещё". Вот так мы и сделали версию "Blackened" 2020 года. Я просто сыграл что-то. Они не слышали этого раньше. Они играли её. Потом всё как бы наслоилось друг на друга. Затем мы начали экспериментировать с записью через Zoom. Мы с Lars'ом [Ulrich'ом, барабаны] вдвоём или Kirk [Hammett, гитара] и Lars созванивались, и у нас были небольшие отрезки времени для сочинения. Было сложно из-за задержки звука, поэтому мы не могли играть одновременно, но мы играли с клик-треком и наблюдали, как играют остальные. С нами был наш продюсер, который управлял моим компьютером, пока я играл. Он управлял моим компьютером из Лос-Анджелеса, а я находился в Вейле [Колорадо]. А у Ларса был помощник, который управлял его компьютером из Лос-Анджелеса, — он здесь, в Сан-Франциско, и мы играли вместе, и это было довольно необычно. Мы начали сочинять. У нас получилось около — я не знаю — более 10 песен. А потом мы наконец-то собрались вместе. Благодаря Zoom вы можете сделать столько всего».

На вопрос, как он считает, будут ли METALLICA гастролировать в этом году, Hetfield ответил:

«Понятия не имею. Это зависит не от меня. Это действительно зависит от безопасности всех — не только фанатов, но и команды, всех нас. Я не знаю, чего ждать в будущем, если говорить о вакцинах. Я немного скептически отношусь к вакцинации, но, похоже, она продолжается, и люди делают прививки, и у меня много друзей, которые сделали это. Я не особо уверен в ней. Но я надеюсь, что дело не дойдёт до того, что вам придётся ставить штамп о вакцинации от COVID в паспорте или что-то в этом роде, чтобы везде ездить. Но если до этого дойдёт, тогда я приму решение. Мы сделали прививку, чтобы поехать в Африку, так что не то чтобы я никогда не делал прививок раньше. Но в детстве мне никогда не делали прививок, потому что мы исповедовали религию [Христианскую науку]. Так что это был единственный раз, когда мне сделали прививку, — когда мы поехали на сафари в Африку».

JAMES HETFIELD Says He Is





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Lord Iscariah


9 май 2021, 11:04		Дядя Хэт прав

Evil Dmitry


9 май 2021, 15:39		Ну у каждого есть выбор - либо прививку сделать, либо от удушения умереть. Выбирать каждому.

гладиатор


9 май 2021, 15:45		Все верно сказал Джеймс. Пусть колется всякими помоями кто хочет, оставьте уже людей вы покое, это должно быть добровольное решение.

Exceptional


9 май 2021, 16:12		>>>в детстве мне никогда не делали прививок, потому что мы исповедовали религию [Христианскую науку].
>>>Пусть колется всякими помоями кто хочет, оставьте уже людей вы покое

Darkside.ru Member

Starbreaker


9 май 2021, 16:21		А кто-то разве заставляет колоться на родине?)
По-моему речь идёт только о том, что без справки им теперь могут чинить препятствия в гастрольной жизни за рубежом.
Какое же это принуждение? Тогда и визы - принуждение, получается)

grgr


9 май 2021, 16:42		Т.е., чувак вообще ни разу в жизни ни отчего не прививался, и к 60 годам так ничем и не заразился (алкоголизм не в счёт), несмотря на активное мотание по странам и континентам.
Это всё, что надо знать о необходимости прививок.

olly71


9 май 2021, 16:58		grgr Насколько помню когда ему было 18 лет у него мать умерла от какой то пустячной болезни и только потому что из за своей религиозности не принимала лечение.

гладиатор


9 май 2021, 17:53		"пустячная болезнь" была рак. Всего-то подумаешь. Да вообще фигня какая-то..

gravitgroove


9 май 2021, 18:25		Да уж, такой пустяковый недуг.

Exceptional


9 май 2021, 18:26		Если "из-за своей религиозности не принимала лечение", то сути дела не меняет

olly71


9 май 2021, 21:46		Я не помню точно какая болезнь у неё была я это около 30 лет назад читал


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