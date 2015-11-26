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Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19



В конце марта фронтмен METALLICA James Hetfield стал гостем 11-го эпизода подкаста "The Fierce Life". Во время беседы James подтвердил, что он и его коллеги по группе METALLICA работают над музыкой для продолжения альбома 2016 года "Hardwired... To Self-Destruct":



«Либо гастроли, либо сочинение, так что COVID выбрал за нас. Гастролей было не так много, поэтому мы получили возможность писать музыку».



На вопрос о том, планирует ли METALLICA выпустить новый полноформатный альбом или появятся только несколько песен, Hetfield ответил:



«Ну, надеюсь, что новый альбом. Как бы вы ни называли это в наше время — я думаю, это альбом, CD, сборник песен, коллекция, что угодно, стрим или как ещё слушают музыку сейчас. Но да — подборка песен. Мы написали довольно много песен. Сначала мы посмотрим, сколько из них нам понравится, а потом выпустим их. Мы довольно эгоистичны в этом плане: нам нравится то, что мы сочиняем».

Джеймс также рассказал о процессе сочинения песен METALLICA во время пандемии коронавируса:



«В этот раз всё было немного по-другому, это точно. Из-за COVID, сидя дома, немного нервничая и одновременно чувствуя творческий подъём и желание собраться с парнями, я начал проводить еженедельные видеочаты в Zoom с ребятами, просто чтобы узнать, как дела. А потом я сказал им однажды: "Эй, я собираюсь что-нибудь сочинить. Я просто сыграю что-нибудь и отправлю это вам. Делайте с этим всё, что хотите, посмотрим, что получится, а потом наложим на это что-то ещё". Вот так мы и сделали версию "Blackened" 2020 года. Я просто сыграл что-то. Они не слышали этого раньше. Они играли её. Потом всё как бы наслоилось друг на друга. Затем мы начали экспериментировать с записью через Zoom. Мы с Lars'ом [Ulrich'ом, барабаны] вдвоём или Kirk [Hammett, гитара] и Lars созванивались, и у нас были небольшие отрезки времени для сочинения. Было сложно из-за задержки звука, поэтому мы не могли играть одновременно, но мы играли с клик-треком и наблюдали, как играют остальные. С нами был наш продюсер, который управлял моим компьютером, пока я играл. Он управлял моим компьютером из Лос-Анджелеса, а я находился в Вейле [Колорадо]. А у Ларса был помощник, который управлял его компьютером из Лос-Анджелеса, — он здесь, в Сан-Франциско, и мы играли вместе, и это было довольно необычно. Мы начали сочинять. У нас получилось около — я не знаю — более 10 песен. А потом мы наконец-то собрались вместе. Благодаря Zoom вы можете сделать столько всего».



На вопрос, как он считает, будут ли METALLICA гастролировать в этом году, Hetfield ответил:



«Понятия не имею. Это зависит не от меня. Это действительно зависит от безопасности всех — не только фанатов, но и команды, всех нас. Я не знаю, чего ждать в будущем, если говорить о вакцинах. Я немного скептически отношусь к вакцинации, но, похоже, она продолжается, и люди делают прививки, и у меня много друзей, которые сделали это. Я не особо уверен в ней. Но я надеюсь, что дело не дойдёт до того, что вам придётся ставить штамп о вакцинации от COVID в паспорте или что-то в этом роде, чтобы везде ездить. Но если до этого дойдёт, тогда я приму решение. Мы сделали прививку, чтобы поехать в Африку, так что не то чтобы я никогда не делал прививок раньше. Но в детстве мне никогда не делали прививок, потому что мы исповедовали религию [Христианскую науку]. Так что это был единственный раз, когда мне сделали прививку, — когда мы поехали на сафари в Африку».







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