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Гитарист DROWNING POOL — о феномене "Bodies"



C.J. Pierce в рамках недавнего интервью обсудил эффект, который на публику произвёл сингл "Bodies", вошедший в дебютную пластинку команды в 2001 году:



«Должен сказать, что это было очень неожиданно. Я ценю это и обожаю. Каждый раз, когда она звучит, я смеюсь. Я видел несколько очень смешных, сумасшедших исполнений.



Это была просто песня, которая появилась сама собой. Мы отрывались в комнате, пили пиво и записывали то, что чувствовали. И песня "Bodies" просто обрела собственную жизнь, и она продолжает появляться и использоваться для разных вещей. Это "Jelly Of The Month Club"; это подарок, который продолжает радовать».



На вопрос о том, получали ли DROWNING POOL когда-либо предложение использовать песню "Bodies" в рекламе, которую он и его коллеги по группе сочли бы неуместной, Pierce ответил следующее:



«Она звучала в нескольких фильмах, и это было здорово. Она использовалась в некоторых рекламных материалах. Но никогда не было рекламы из серии: "Пусть тела падают на пол", "Эй, одежда грязная. Постирайте её". Я бы не отказался от этого. Это было бы довольно забавно. Но только то, что все знают, то, что на слуху, — в основном люди просто развлекаются с ней.



Если быть честным с тобой, чувак, я собираюсь и дальше прохлаждаться. Я не знаю, делают ли это другие артисты. Я знаю, что некоторые артисты странно относятся к своему синглу или к тому, чем они известны, и говорят: "О, я ненавижу эту песню. Я больше не хочу играть её вживую", что для меня просто бред. Я люблю играть её; я не могу дождаться, когда смогу её исполнить. Но я сам сижу дома и играю... У меня здесь мандолина, и я исполню мандолинную версию "Bodies". Я буду делать свои собственные причудливые версии, потому что это просто забавная песня, с которой можно побаловаться.



У неё всё ещё появляются новые поклонники. Люди подходят [ко мне и говорят], "О, чувак, я только что впервые услышал песню "Bodies". [А я] такой: "Ты только что услышал её?" Но здорово, что подобное продолжается. Конечно, у нас есть другие песни и другие записи, но я люблю этот трек. Я не могу поверить, как далеко она зашла и как продолжает жить!»







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