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Drowning Pool

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Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»



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Ryan McCombs в недавнем интервью ответил на вопрос, будет ли новая музыка от DROWNING POOL в ближайшее время:

«Мы выпустили «Revolution (The Final Amen)», потому что это была первая песня, которая сложилась в студии. И когда я говорю «собралась», я имею в виду, что она была закончена.

К счастью, спрос на группу был настолько велик, что мы были настолько заняты концертными выступлениями, а затем турами и всем остальным, что у нас оставалось очень мало времени на запись. В какой-то момент, во время последнего тура по США, мы прилетели к нашему продюсеру, и он провел с нами четыре или пять дней в дороге, просто чтобы мы могли попытаться продвинуться вперед с некоторыми из песен, которые у нас есть, потому что у нас было настолько мало времени вне гастролей, чтобы... То немногое время, которое у нас было, я бы хотел отправиться домой и поспать в своей собственной кровати день или два. Так что у нас было очень мало времени, чтобы сделать хоть какую-то запись, а у нас так много материала.

В декабре у нас будет несколько концертов здесь, в Техасе, и я останусь на несколько дней после них, чтобы сделать еще несколько записей. Потому что сейчас мы планируем выпустить еще один сингл или два в период между нашим туром по Австралии [в феврале 2025 года] и перед концертами GODSMACK с P.O.D. в Европе и Лондоне [в конце марта и начале апреля 2025 года]. Но в дальнейшем мы планируем выпустить еще пару синглов, а потом у нас будет альбом или EP - в зависимости от того, сколько времени у нас будет на запись, - мы подготовим альбом или EP к выпуску в 2025 году».




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