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Новый альбом DROWNING POOL в 2025?



C.J. Pierce в недавнем интервью "Wired In The Empire" так ответил на вопрос, стоит ли ждать от группы полноценного альбома:



«Мы планируем закончить еще пару треков в ближайшие две недели, прежде чем отправимся в следующий тур. А потом у нас будет небольшой перерыв в конце года, и я хочу вернуться и попробовать закончить еще несколько песен. Так что мы планируем выпустить альбом в следующем году, а затем приступить к празднованию 25-летия дебютного альбома DROWNING POOL «Sinner» в следующем году [в 2026 году], чувак. Весьма круто. У нас много всего намечается».







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