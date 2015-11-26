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Drowning Pool

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Басист DROWNING POOL думал, что самоубийство Честера Беннингтона — «неудачный розыгрыш» Facebook



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В рамках одного из интервью басист DROWNING POOL Stevie Benton ответил на вопрос о Честере Беннингтоне и Крисе Корнелле:

«Я не знал Криса Корнелла, хотя очень хотел бы познакомиться, потому что я был его огромным, невероятным фанатом. Но с Честером мы вместе выступали на Ozzfest 2001, так что мы проводили много времени вместе. Он никогда не производил на меня впечатление человека, страдающего депрессией или чем-то подобным. Думаю, люди всегда такие — они делают счастливое лицо и скрываются за ним, а это было единственное выражение его лица, которое я когда-либо видел. Парень, которого я знал, всегда был весёлым, общался и просто хорошо проводил время. Думаю, никогда не предугадаешь что будет, чувак.

Когда я услышал [о самоубийстве Честера], мне пришлось позвонить десяти знакомым людям — может, и не десяти, может, пяти, — потому что я не мог поверить, что он действительно это сделал. Потому что это был совсем не тот человек, которого я знал. Это было так похоже на то, что произошло с Корнеллом, так близко, и я подумал: "Это, должно быть, какой-то розыгрыш на Facebook или что-то в этом роде". Я подумал: "Это, должно быть, какая-то подделка. Этого не может быть"».

На вопрос о тои, поддерживал ли он связь с Честером после их совместного тура на Ozzfest, Stevie ответил:

«У нас было много случаев за эти годы, когда мы принимали участие в одних и тех же фестивалях. Нельзя сказать, что после этого мы выступали вместе и делали что-то грандиозное, но я видел их на многих радиошоу, на многих фестивалях в Европе и тому подобное, так что какое-то время мы виделись довольно часто, но это было довольно давно. Я даже не могу вспомнить, когда мы в последний раз общались, — я знаю, что это было где-то в Европе, но не могу вспомнить где. Не то чтобы мы были очень близкими приятелями, и я мог быть кем-то, кому он позвонил, чтобы выговориться или рассказать о своих проблемах, так что я думаю, что могу частично избежать чувства вины, которое, вероятно, сейчас испытывают близкие ему люди. Если бы это сделал кто-то из моих близких, я бы чувствовал себя виноватым до конца жизни, думая: "Боже, почему я не замечал этого? Почему он не сказал мне? Почему я не спросил?»

DROWNING POOL Bassist Thought CHESTER BENNINGTON






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


13 сен 2021, 10:31		Они пишут альбом или нет?


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