Новая песня DROWNING POOL



"Mind Right", новая песня группы DROWNING POOL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Strike A Nerve", выход которого запланирован на 30 сентября на T-Boy/UMe.



Трек-лист:



01. Doing Time In Hell

02. Hate Against Hate

03. Stay And Bleed

04. Strike A Nerve

05. Racing To A Red Light

06. Choke

07. Everything But You

08. Down In The Dirt

09. Rope

10. A Devil More Damned

11. Mind Right







