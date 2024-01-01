Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 43
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 33
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*THE WHO «что-то готовят» на 2025 12
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной 11
*Новая песня FOR MY PAIN... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 43
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 33
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
[= ||| все новости группы



*

Drowning Pool

*



5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года

21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

16 ноя 2022 : 		 Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом

8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

28 сен 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

26 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

9 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома DROWNING POOL

30 дек 2021 : 		 Гитарист DROWNING POOL — о феномене "Bodies"

13 сен 2021 : 		 Басист DROWNING POOL думал, что самоубийство Честера Беннингтона — «неудачный розыгрыш» Facebook

9 сен 2021 : 		 Студенты O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют DROWNING POOL

8 фев 2019 : 		 DROWNING POOL начали запись нового альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»



zoom
C.J. PIERCE в недавнем интервью обсудил выпущенный в сентябре сингл "Revolution (The Final Amen)":

«Сейчас мы веселимся больше, чем когда-либо прежде. И Mike Luce, наш барабанщик, и Stevie Benton, басист, и я — мы дружим и знаем друг друга ещё со школы. Так что мы определённо прошли через все эти "американские горки" с вокалистами. К сожалению, Дэйв [Уильямс, оригинальный вокалист DROWNING POOL] скончался от кардиомиопатии, болезни сердца, в 30 лет. Для меня это всё ещё дико. Но в основном музыкальный бизнес, с лейблами, менеджментом и всем остальным, был для нас настоящим испытанием. Но наш квартет собрался, и сейчас мы независимы, мы делаем то, что хотим делать, и получаем от этого удовольствие, и это путь к успеху. Как я уже сказал, сейчас мы получаем больше удовольствия, чем я когда-либо».

О том, как изменился музыкальный бизнес с момента образования DROWNING POOL почти 30 лет назад, он сказал:

«У нас нет лейбла, менеджмента или чего-то подобного [сейчас]. Мы делаем всё сами на 100 процентов. Мы ещё учимся. Это была довольно сложная кривая обучения в музыкальном бизнесе, потому что он сильно изменился с тех пор, как я занимался им и учился новым методам ведения дел. И мы нашли команда людей, они работают с нами сейчас. И опять же, это ещё одна деталь, которая идёт на пользу, потому что мы полностью контролируем свою карьеру, и нам не перед кем отчитываться, кроме как перед собой. Теперь я не могу злиться на лейбл или менеджера, потому что мы сами принимаем решения, что заставляет нас работать ещё усерднее. У нас есть люди, которые помогают, а в прошлом они нам не очень-то помогали».

На вопрос о том, владеют ли DROWNING POOL в настоящее время правами на ранние записи группы, включая дебютный альбом "Sinner" 2001 года, получивший платиновый статус, он сказал:

«Мы пролетели со всеми контрактами. Нет никаких особняков и машин. Я снимаю дом и беру в аренду машину... Поэтому ещё одна вещь, которая радует, когда мы выпускаем новый сингл с Ryan'ом, "Revolution", — это то, что мы выпускаем его сами, наконец-то врываемся в этот мир и попадаем в гущу событий. Но лейблам принадлежит всё, что было в прошлом».

Обсуждая то, как поп-певица Тейлор Свифт переработала некоторые свои песни, записав их заново, в результате чего появились новые мастер-плёнки, которые полностью принадлежат ей, что позволяет ей контролировать лицензирование своих песен для коммерческого использования, CJ сказал:

«Я бы хотел сделать несколько перезаписей, потому что Ryan снова с нами, и он сильнее, чем когда-либо, потому что он всё ещё поёт с SOIL и поёт с нами. И он более позитивен и мотивирован, чем когда-либо. В прошлом у нас было много песен, с которыми, как я считаю, его голос звучит лучше. Так что только по этой причине, просто ради искусства и из-за того, что конкретная песня будет лучше звучать с Ryan'ом, мы хотим сделать что-то. Нам всё равно нужно оплачивать счета, и в этом есть свой резон, но это не главная мотивация для того, чтобы играть музыку. Это определённо наслаждение музыкой и сочинение песен, которые идут от души, а не попытка сочинять, чтобы соответствовать тому или иному стилю. Мы действительно сосредоточены на том, кто мы есть, и на том, что мы хотим сказать в песне».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом