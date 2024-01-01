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Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»



C.J. PIERCE в недавнем интервью обсудил выпущенный в сентябре сингл "Revolution (The Final Amen)":



«Сейчас мы веселимся больше, чем когда-либо прежде. И Mike Luce, наш барабанщик, и Stevie Benton, басист, и я — мы дружим и знаем друг друга ещё со школы. Так что мы определённо прошли через все эти "американские горки" с вокалистами. К сожалению, Дэйв [Уильямс, оригинальный вокалист DROWNING POOL] скончался от кардиомиопатии, болезни сердца, в 30 лет. Для меня это всё ещё дико. Но в основном музыкальный бизнес, с лейблами, менеджментом и всем остальным, был для нас настоящим испытанием. Но наш квартет собрался, и сейчас мы независимы, мы делаем то, что хотим делать, и получаем от этого удовольствие, и это путь к успеху. Как я уже сказал, сейчас мы получаем больше удовольствия, чем я когда-либо».



О том, как изменился музыкальный бизнес с момента образования DROWNING POOL почти 30 лет назад, он сказал:



«У нас нет лейбла, менеджмента или чего-то подобного [сейчас]. Мы делаем всё сами на 100 процентов. Мы ещё учимся. Это была довольно сложная кривая обучения в музыкальном бизнесе, потому что он сильно изменился с тех пор, как я занимался им и учился новым методам ведения дел. И мы нашли команда людей, они работают с нами сейчас. И опять же, это ещё одна деталь, которая идёт на пользу, потому что мы полностью контролируем свою карьеру, и нам не перед кем отчитываться, кроме как перед собой. Теперь я не могу злиться на лейбл или менеджера, потому что мы сами принимаем решения, что заставляет нас работать ещё усерднее. У нас есть люди, которые помогают, а в прошлом они нам не очень-то помогали».



На вопрос о том, владеют ли DROWNING POOL в настоящее время правами на ранние записи группы, включая дебютный альбом "Sinner" 2001 года, получивший платиновый статус, он сказал:



«Мы пролетели со всеми контрактами. Нет никаких особняков и машин. Я снимаю дом и беру в аренду машину... Поэтому ещё одна вещь, которая радует, когда мы выпускаем новый сингл с Ryan'ом, "Revolution", — это то, что мы выпускаем его сами, наконец-то врываемся в этот мир и попадаем в гущу событий. Но лейблам принадлежит всё, что было в прошлом».



Обсуждая то, как поп-певица Тейлор Свифт переработала некоторые свои песни, записав их заново, в результате чего появились новые мастер-плёнки, которые полностью принадлежат ей, что позволяет ей контролировать лицензирование своих песен для коммерческого использования, CJ сказал:



«Я бы хотел сделать несколько перезаписей, потому что Ryan снова с нами, и он сильнее, чем когда-либо, потому что он всё ещё поёт с SOIL и поёт с нами. И он более позитивен и мотивирован, чем когда-либо. В прошлом у нас было много песен, с которыми, как я считаю, его голос звучит лучше. Так что только по этой причине, просто ради искусства и из-за того, что конкретная песня будет лучше звучать с Ryan'ом, мы хотим сделать что-то. Нам всё равно нужно оплачивать счета, и в этом есть свой резон, но это не главная мотивация для того, чтобы играть музыку. Это определённо наслаждение музыкой и сочинение песен, которые идут от души, а не попытка сочинять, чтобы соответствовать тому или иному стилю. Мы действительно сосредоточены на том, кто мы есть, и на том, что мы хотим сказать в песне».







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