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Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»



RYAN MCCOMBS в недавнем интервью рассказал о том, как изменилось распространение музыки за прошедшие годы и что это значит для существования артистов:



«С точки зрения бизнеса, да, я бы хотел вернуться в те дни, когда в руках был твердый, осязаемый альбом, потому что это все еще то, что я люблю. Тогда индустрия была более здоровой.



Люди иногда не понимают, почему сегодня не так много групп, как в те времена, и это во многом связано с тем, что уже нет того количества лейблов, которое было раньше.



Я разговаривал с кем-то — это было лет 20 назад, я разговаривал с фанатом в Интернете; на самом деле, это было даже раньше, потому что это было во время всей этой истории с Napster — и они жаловались на позицию METALLICA по этому поводу. И я сказал: «Ну, ладно, давай по полочкам», — и спросил: «А чем занимается твой отец?». И этот человек оказался — это было прекрасно — он оказался из Мичигана, и его отец был рабочим автопрома, которых там теперь не так много. Так что вы совершенно точно можете соотнести это с сегодняшним днем. Я сказал: «Завтра, если каждый, не только в вашем городе, но и во всем мире, сможет поехать на завод вашего отца, уехать на машине и не заплатить за нее, как долго ваш отец будет работать? Потому что автозавод должен зарабатывать деньги на продаже автомобиля, чтобы нанять работника, который этот автомобиль делает. Я сказал: «Точно так же лейбл должен получать деньги от продажи музыки, чтобы нанять музыканта. Это одно и то же». И только когда я так все разложил, парень сказал: «О, да!» Черное и белое оказалось слишком близко к поверхности, и вы не смогли сесть и подумать о том, как все это выглядит в целом. В конце концов, это всего лишь бизнес. И если работодатель не зарабатывает деньги, то он не сможет нанять сотрудников. И это то, чем являются и были отношения между лейблом и группой. И когда это ушло, когда люди стали иметь возможность пойти на автостоянку и уехать с нее на бесплатной машине, это означало, что группы больше не появлялись. У лейблов не было такой же привязанности к коллективам, потому что они просто не могли себе этого позволить.



Я не хочу показаться плаксой, потому что это не так. Я благодарен за то, что мне все еще позволено заниматься музыкой, и я благодарен за то, что мы все еще существуем. Мы смогли пережить эту бурю до сегодняшнего дня. Но это день и ночь по сравнению с той индустрией, в которой я вырос и получил шанс научиться работать».



Вспоминая те времена, когда прослушивание альбома было событием, самоотверженным опытом, требующим полного внимания слушателя, Ryan сказал:



«Это было лучше всего. Я имею в виду, что иногда вы даже не успевали отъехать от музыкального магазина. Ты садился в машину, доставал вкладку и не только просматривал тексты песен, одновременно слушая кассету или CD в машине, но и еще мне нравилось читать список благодарностей и все, что с этим связано. Это было частью всего процесса. И я сожалею, что уже много-много поколений людей так и не познали эту сторону».







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