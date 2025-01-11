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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*SOPHIE LLOYD выбрала альбом METALLICA 33
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Drowning Pool

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Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»



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RYAN MCCOMBS в недавнем интервью рассказал о том, как изменилось распространение музыки за прошедшие годы и что это значит для существования артистов:

«С точки зрения бизнеса, да, я бы хотел вернуться в те дни, когда в руках был твердый, осязаемый альбом, потому что это все еще то, что я люблю. Тогда индустрия была более здоровой.

Люди иногда не понимают, почему сегодня не так много групп, как в те времена, и это во многом связано с тем, что уже нет того количества лейблов, которое было раньше.

Я разговаривал с кем-то — это было лет 20 назад, я разговаривал с фанатом в Интернете; на самом деле, это было даже раньше, потому что это было во время всей этой истории с Napster — и они жаловались на позицию METALLICA по этому поводу. И я сказал: «Ну, ладно, давай по полочкам», — и спросил: «А чем занимается твой отец?». И этот человек оказался — это было прекрасно — он оказался из Мичигана, и его отец был рабочим автопрома, которых там теперь не так много. Так что вы совершенно точно можете соотнести это с сегодняшним днем. Я сказал: «Завтра, если каждый, не только в вашем городе, но и во всем мире, сможет поехать на завод вашего отца, уехать на машине и не заплатить за нее, как долго ваш отец будет работать? Потому что автозавод должен зарабатывать деньги на продаже автомобиля, чтобы нанять работника, который этот автомобиль делает. Я сказал: «Точно так же лейбл должен получать деньги от продажи музыки, чтобы нанять музыканта. Это одно и то же». И только когда я так все разложил, парень сказал: «О, да!» Черное и белое оказалось слишком близко к поверхности, и вы не смогли сесть и подумать о том, как все это выглядит в целом. В конце концов, это всего лишь бизнес. И если работодатель не зарабатывает деньги, то он не сможет нанять сотрудников. И это то, чем являются и были отношения между лейблом и группой. И когда это ушло, когда люди стали иметь возможность пойти на автостоянку и уехать с нее на бесплатной машине, это означало, что группы больше не появлялись. У лейблов не было такой же привязанности к коллективам, потому что они просто не могли себе этого позволить.

Я не хочу показаться плаксой, потому что это не так. Я благодарен за то, что мне все еще позволено заниматься музыкой, и я благодарен за то, что мы все еще существуем. Мы смогли пережить эту бурю до сегодняшнего дня. Но это день и ночь по сравнению с той индустрией, в которой я вырос и получил шанс научиться работать».

Вспоминая те времена, когда прослушивание альбома было событием, самоотверженным опытом, требующим полного внимания слушателя, Ryan сказал:

«Это было лучше всего. Я имею в виду, что иногда вы даже не успевали отъехать от музыкального магазина. Ты садился в машину, доставал вкладку и не только просматривал тексты песен, одновременно слушая кассету или CD в машине, но и еще мне нравилось читать список благодарностей и все, что с этим связано. Это было частью всего процесса. И я сожалею, что уже много-много поколений людей так и не познали эту сторону».




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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11 янв 2025
WahrandPhain
ну и как все вернуть обратно? усовершенствовать защиту от копирования на физ. носителях? это нереально
11 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, любому говнарю известно, как отправиться в 80-е - нужно, чтобы скорость вращения Земли превысила скорость света, тогда время пойдет вспять. В ЦЕРНе вместо халатов косухи носят, на обед пивас из кроссовок пьют.
Like!2
11 янв 2025
Damien
"Вор должен сидеть в тюрьме".
Глеб Жеглов, к/ф "Место встречи изменить нельзя"
Like!3  Dislike!2
11 янв 2025
Starbreaker
Damien, выходит лично ты за всю свою жизнь не спиратил ни одной песни и ни одного фильма?
11 янв 2025
N
Nepalcev
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы хотел вернуться в те дни, когда в руках был твердый»
Like!2
11 янв 2025
Damien
Nepalcev, ... бивень мамонта?
11 янв 2025
Baphomet'sGuitar
Почему не начать продавать цифровые релизы в wav качестве? Да, это не спасёт от копирования, но точно будет востребовано у фанатов.
11 янв 2025
Damien
Гитара Бафомета, потому что горе-фанаты не хотят ничего покупать - им всё задаром подавай.
Like!1  Dislike!1
11 янв 2025
Starbreaker
"Люди иногда не понимают, почему сегодня не так много групп, как в те времена, и это во многом связано с тем, что уже нет того количества лейблов, которое было раньше".

Учитывая это предложение, остальное можно уже не читать, поскольку адекватность спикера перечеркнута.
11 янв 2025
Damien
Starbreaker, а что не так с адекватностью спикера? Лейблов всё меньше и меньше (зачем людям работать себе в убыток, диски какие-то выпускать не пойми для кого?) и групп, подписанных на лейблы, соответственно, тоже. Люди, не желающие платить за музыку, сами же ее тем самым и убивают.

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