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Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»



RYAN MCCOMBS в недавнем интервью прояснил свои недавние слова о вреде и пользе социальных сетей:



«Я ценю социальные сети за то, что они позволяют группам в нашей ситуации оставаться в контакте с людьми, которые поддерживают музыку и все то, что позволяет нам делать то, что мы делаем. И без них мы бы продавали обувь или что-то еще... Да, мы бы не смогли заниматься этим. Поэтому я ценю социальные сети, потому что они позволяют нам оставаться в контакте с людьми, которые позволяют нам быть нами. Но я ненавижу социальные сети за то, что они делают с точки зрения общей картины общества.



Я ненавижу то, что мир полон поколениями зомби, которые ходят со своими телефонами в руках. И я тоже виноват — я ненавижу это, но я тоже виноват. Я все время сижу с этим дурацким телефоном в руке. Я имею в виду, что большую часть времени я занимаюсь электронной почтой, текстовыми сообщениями и прочим, что касается австралийских туров и всего остального. Но социальные сети — это такая дерьмовая штука, потому что люди так сосредоточены на том, сколько лайков они получают, и на всем этом дерьме, и это просто ложный мир. И я это ненавижу.



Есть такая фраза: „Если бы ты мог вернуться в прошлое, [ты бы] вернулся и убил малыша Гитлера“. Но нет — я бы не стал. Я бы вернулся и встал на пути любого, кто имел отношение к созданию социальных сетей, потому что, черт возьми, я ненавижу то влияние, которое они оказывают на общество»







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