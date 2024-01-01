Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 65
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 23
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 19
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 18
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!» 15
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 65
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 23
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
[= ||| все новости группы



*

Drowning Pool

*



25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года

21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

16 ноя 2022 : 		 Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом

8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

28 сен 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

26 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

9 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»



zoom
RYAN MCCOMBS в недавнем интервью прояснил свои недавние слова о вреде и пользе социальных сетей:

«Я ценю социальные сети за то, что они позволяют группам в нашей ситуации оставаться в контакте с людьми, которые поддерживают музыку и все то, что позволяет нам делать то, что мы делаем. И без них мы бы продавали обувь или что-то еще... Да, мы бы не смогли заниматься этим. Поэтому я ценю социальные сети, потому что они позволяют нам оставаться в контакте с людьми, которые позволяют нам быть нами. Но я ненавижу социальные сети за то, что они делают с точки зрения общей картины общества.

Я ненавижу то, что мир полон поколениями зомби, которые ходят со своими телефонами в руках. И я тоже виноват — я ненавижу это, но я тоже виноват. Я все время сижу с этим дурацким телефоном в руке. Я имею в виду, что большую часть времени я занимаюсь электронной почтой, текстовыми сообщениями и прочим, что касается австралийских туров и всего остального. Но социальные сети — это такая дерьмовая штука, потому что люди так сосредоточены на том, сколько лайков они получают, и на всем этом дерьме, и это просто ложный мир. И я это ненавижу.

Есть такая фраза: „Если бы ты мог вернуться в прошлое, [ты бы] вернулся и убил малыша Гитлера“. Но нет — я бы не стал. Я бы вернулся и встал на пути любого, кто имел отношение к созданию социальных сетей, потому что, черт возьми, я ненавижу то влияние, которое они оказывают на общество»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом