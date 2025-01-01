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*MASTODON расстались с гитаристом 217
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
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Drowning Pool

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15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

29 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию

11 янв 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»

25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года

21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

16 ноя 2022 : 		 Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом

8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL
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Видео с текстом от DROWNING POOL



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DROWNING POOL опубликовали официальное видео с текстом на песню “Bodies”, который вошел в саундтрек к новому сериалу Yellowjackets.




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