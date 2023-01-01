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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 47
*Новое видео SUFFOCATION 31
*Новое видео DRAGONFORCE 30
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Drowning Pool

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До конца года DROWNING POOL что-то выпустят



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C. J. Pierce в недавней беседе с Super Cool Radio ответил на вопрос о том, когда фанатам стоит ждать что-то новое от коллектива:

«В идеале я бы хотел выпустить песню к туру [с SALIVA]. Просто у нас была нехватка времени. Пришёл Ryan. Мы провели несколько концертов в начале года. И вообще-то он сейчас живёт за пределами Лондона (Англия). Поэтому ему пришлось лететь в Лондон к родственникам. А затем он снова приехал. У нас были день или два на то, чтобы подготовиться к последнему двухнедельному туру. В связи с предстоящим туром у него сейчас много всего происходит в жизни. Так что он приедет на следующей неделе на первое шоу, с которого мы начнём гастрольный тур. Поэтому у нас не будет времени на работу над этими песнями, но пока мы будем в туре следующие восемь недель, мы каждый день будем находиться в задней части автобуса, собирая материал и готовя музыку.

Я не пытаюсь превозносить новый материал. Я просто искренне рад ему, мне нравится говорить о нём, и я не могу дождаться, когда он выйдет. Я бы сказал, что до конца года вы точно услышите что-то новое от DROWNING POOL. Я обещаю, что вы не будете разочарованы».




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