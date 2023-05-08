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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Drowning Pool

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8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

16 ноя 2022 : 		 Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом

8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

28 сен 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

26 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

9 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома DROWNING POOL

30 дек 2021 : 		 Гитарист DROWNING POOL — о феномене "Bodies"

13 сен 2021 : 		 Басист DROWNING POOL думал, что самоубийство Честера Беннингтона — «неудачный розыгрыш» Facebook

9 сен 2021 : 		 Студенты O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют DROWNING POOL

8 фев 2019 : 		 DROWNING POOL начали запись нового альбома

25 апр 2017 : 		 DROWNING POOL выступают с временным вокалистом

18 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

16 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

14 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступят с 82-летним пенсионером

14 июн 2016 : 		 Пенсионер, спевший DROWNING POOL, о своем успехе

9 июн 2016 : 		 DROWNING POOL хотят зажечь с пенсионером

8 июн 2016 : 		 Американский военный пенсионер исполнил хит DROWNING POOL

1 мар 2016 : 		 Новое видео DROWNING POOL

9 янв 2016 : 		 Новая песня DROWNING POOL

22 дек 2015 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

19 дек 2015 : 		 Новая песня DROWNING POOL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DROWNING POOL
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DROWNING POOL работают над новым материалом



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Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce рассказал о ближайших планах группы в рамках общения с поклонниками:

«Мы работаем над новыми песнями. Вы даже не представляете. Новые песни струятся, как вино, словно из разбитой бутылки. Это прекрасное вино... Оно льется отовсюду. Я не могу заткнуть его пробкой. Это просто, типа, "Как насчет этого риффа? Как насчет этого риффа? Это безумие. Так что, да, мы на самом деле собираемся записать кое-что на следующей неделе... Но да, новая музыка уже будет записана на следующей неделе... Мы начнем записывать материал на следующей неделе... И это здорово!»






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8 май 2023
B
Bumba Records
Куда Jasen Moreno пропал? Маккомбс медведь-шатун, никакой надежды, чьо не свалит опять в Soil

просмотров: 287

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