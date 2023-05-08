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DROWNING POOL работают над новым материалом



Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce рассказал о ближайших планах группы в рамках общения с поклонниками:



«Мы работаем над новыми песнями. Вы даже не представляете. Новые песни струятся, как вино, словно из разбитой бутылки. Это прекрасное вино... Оно льется отовсюду. Я не могу заткнуть его пробкой. Это просто, типа, "Как насчет этого риффа? Как насчет этого риффа? Это безумие. Так что, да, мы на самом деле собираемся записать кое-что на следующей неделе... Но да, новая музыка уже будет записана на следующей неделе... Мы начнем записывать материал на следующей неделе... И это здорово!»











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