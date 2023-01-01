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Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста



C.J. Pierce в интервью "The Logan Show" поговорил об уходе из группы Jasen'a Moreno, который появился в составе коллектива в 2012 году:



«Да, [Jasen] был в [DROWNING POOL] в течение 10 лет, и мы записали с ним три замечательных альбома. С Jasen'ом было много прекрасных событий и прекрасных песен. Он поет в более высоком регистре. Это по-прежнему остаемся мы, участники DROWNING POOL, которые занимаются своим делом. Да, чувак, особенно это касается последней пластинки, [2022 года] "Strike A Nerve", я очень горжусь этим альбомом. Это просто история, мужик, — музыкальный бизнес, менеджеры и все такое. Но вот мы уже в 2023 году с Ryan'ом, так что, думаю, все должно случиться, по тем или иным причинам».



На вопрос о том, готовилось ли расставание заранее, он ответил:



«Да, мы чувствовали, что к этому идет. Я позволю Jasen'у самому высказаться. Это связано с множеством различных факторов, но если коротко подвести итог, то я полагаю, что частично это произошло из-за того, что он был с семьей дома — многие люди были дома во время COVID с семьей — у него большая семья, и я полагаю, что большая часть произошедшего [заключалась в том, что он чувствовал], что именно сейчас ему нужно оставаться именно с семьей. И я это понимаю. И еще, он очень сильно — все мы очень сильно пострадали от музыкального кризиса, и это тоже расстраивает. Так что я уверен, что под влиянием этих двух факторов он подумал: "Ладно. Пора с музыкой немного завязать". И я его понимаю. Но вот, как я уже сказал, Ryan McCombs снова в строю».







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