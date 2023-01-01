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DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года



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Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавней беседе рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Я занимаюсь электромонтажными работами на стороне, когда не гастролирую, потому что мы потратили очень долгие, хорошие, потрясающие 20 лет на то, чтобы сводить концы с концами и платить по счетам, играя музыку, что в любом случае нелегко сделать, потому что это музыкальный бизнес, и он ужасен... Так что да, я занимаюсь электромонтажом, и это здорово помогает мне расслабиться. Это своего рода искусство, и в этом есть своя фишка. И я люблю всех чуваков, с которыми работаю.

Мы с Mike'ом, когда переехали в Даллас, занимались электромонтажными работами и слушали музыку конца 1990-х, и это оказало на меня некоторое влияние в процессе сочинения "Sinner" [дебютного альбома DROWNING POOL 2001 года]. И вот теперь я снова занимаюсь электрическими работами, а ребята, с которыми я работаю, любят слушать музыку конца 1990-х, так что я нахожусь точно в таком же состоянии, в каком был. А теперь ещё и Ryan живёт в моём доме, в моей студии и пишет песни. Так что то, что выходит сейчас, естественно, имеет под собой фундамент "Sinner". Я знаю, что уже говорил об этом в прошлом, но в этот раз я не пытаюсь написать "Bodies Part 2" или "Tear Away Part 2", но всё выходит именно так. Так что у нас есть новые идеи, которые звучат так же, но с участием Ryan'а. Так что получается классный микс. На новый материал, то немногое, что мы показали людям, которые нас окружают, которые видели или слышали его, отреагировали очень здорово. Сразу видно — они восклицали: "О Боже". Так что я в восторге от этой работы!

Я просто честен с вами. Я не пытаюсь нагнетать ситуацию. Никогда не знаешь, чего ожидают люди. Играешь немного и видишь, как у них загораются глаза, как тогда, когда они слышат "Bodies". И я думаю: "Ну вот мы и добрались до чего-то хорошего". Так что я не могу дождаться выхода нового материала».

Что касается того, когда фэны могут ожидать новой музыки от DROWNING POOL, в ответ на этот вопрос Pierce сказал:

«Мы хотим выпустить новую музыку до тура SALIVA, который состоится через несколько недель. Я не знаю, будет ли у нас время записать всё тогда, но до конца года мы точно выпустим новый материал с Ryan'ом».




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