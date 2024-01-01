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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
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Drowning Pool

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8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года

21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

16 ноя 2022 : 		 Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом

8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

28 сен 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

26 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

9 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома DROWNING POOL

30 дек 2021 : 		 Гитарист DROWNING POOL — о феномене "Bodies"

13 сен 2021 : 		 Басист DROWNING POOL думал, что самоубийство Честера Беннингтона — «неудачный розыгрыш» Facebook

9 сен 2021 : 		 Студенты O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют DROWNING POOL

8 фев 2019 : 		 DROWNING POOL начали запись нового альбома

25 апр 2017 : 		 DROWNING POOL выступают с временным вокалистом

18 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

16 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

14 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступят с 82-летним пенсионером

14 июн 2016 : 		 Пенсионер, спевший DROWNING POOL, о своем успехе

9 июн 2016 : 		 DROWNING POOL хотят зажечь с пенсионером
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|||| 8 июн 2024

DROWNING POOL сводят материал



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Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавней беседе сообщил, что коллектив уже сводит новый материал:

«Мы только что закончили запись в Лас-Вегасе, около двух недель назад, и сейчас она проходит микширование. Так что у нас есть три новые идеи, которые нам не терпится выпустить. Мы надеемся выпустить их летом, собираемся сделать это примерно 15 июня. Но на все нужно немного больше времени, между гастрольным графиком, жизнью и семьей. К тому же, мы не пытаемся торопить события. Мы не торопимся, пишем то, что чувствуем, и убеждаемся, что все будет готово к тому, чтобы все это услышали. Так что все уже готово. Практически все готово».




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