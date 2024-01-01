8 июн 2024



DROWNING POOL сводят материал



Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавней беседе сообщил, что коллектив уже сводит новый материал:



«Мы только что закончили запись в Лас-Вегасе, около двух недель назад, и сейчас она проходит микширование. Так что у нас есть три новые идеи, которые нам не терпится выпустить. Мы надеемся выпустить их летом, собираемся сделать это примерно 15 июня. Но на все нужно немного больше времени, между гастрольным графиком, жизнью и семьей. К тому же, мы не пытаемся торопить события. Мы не торопимся, пишем то, что чувствуем, и убеждаемся, что все будет готово к тому, чтобы все это услышали. Так что все уже готово. Практически все готово».







+0 -0



просмотров: 98

