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Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца



Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в беседе с "Thunder Underground" рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Я сделал новый микс [первой песни] два вечера назад..... Да, план был таков: постараться выпустить его к лету или июню, но мы так много гастролируем и не имеем столько времени, чтобы попасть в студию, как нам хотелось бы — между концертами, если у нас есть выходные, мы летим туда на пару дней - так что это заняло немного больше времени, чтобы все свести и сделать. Но он смикширован и отмастерен, готов к выходу, чувак. Так что, надеюсь, в ближайшие четыре недели, три-четыре недели, мы его выпустим!»







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