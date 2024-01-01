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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 68
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 28
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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Drowning Pool

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21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года

21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

16 ноя 2022 : 		 Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом

8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

28 сен 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

26 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

9 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома DROWNING POOL

30 дек 2021 : 		 Гитарист DROWNING POOL — о феномене "Bodies"

13 сен 2021 : 		 Басист DROWNING POOL думал, что самоубийство Честера Беннингтона — «неудачный розыгрыш» Facebook

9 сен 2021 : 		 Студенты O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют DROWNING POOL

8 фев 2019 : 		 DROWNING POOL начали запись нового альбома

25 апр 2017 : 		 DROWNING POOL выступают с временным вокалистом

18 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

16 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

14 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступят с 82-летним пенсионером

14 июн 2016 : 		 Пенсионер, спевший DROWNING POOL, о своем успехе
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Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца



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Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в беседе с "Thunder Underground" рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Я сделал новый микс [первой песни] два вечера назад..... Да, план был таков: постараться выпустить его к лету или июню, но мы так много гастролируем и не имеем столько времени, чтобы попасть в студию, как нам хотелось бы — между концертами, если у нас есть выходные, мы летим туда на пару дней - так что это заняло немного больше времени, чтобы все свести и сделать. Но он смикширован и отмастерен, готов к выходу, чувак. Так что, надеюсь, в ближайшие четыре недели, три-четыре недели, мы его выпустим!»




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