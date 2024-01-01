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Drowning Pool

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Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»



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RYAN MCCOMBS в недавнем интервью объяснил, почему многие музыканты предпочитают не высказывать свое мнение по политическим вопросам публично, потому что многие вопросы в Соединенных Штатах фильтруются через призму партий, а не анализируются с помощью практических соображений:

«Это результат той ерунды, которая нас окружает. Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске и будет отменена. И, к сожалению, на протяжении десятилетий мы позволяли меньшинству говорить громче всех. Я могу говорить об этом днями, и поверьте, я могу, потому что люди вокруг меня должны это слышать; я могу говорить о своем мнении о политике и тому подобном.

Политика очень похожа на религию. Я могу просто тут сесть, и вы можете быть по одну сторону забора, а я — по другую. И это отстой, что есть разные стороны забора, отстой, что красные галстуки и синие галстуки провели такую линию на песке, потому что на самом деле все должно быть не так. Речь должна идти только о том, что лучше для людей, что лучше для нашего общества. Но теперь дело не в этом. У каждого есть свое мнение о том, что важно, и они устанавливают свой уровень важности... Если им не нравится этот человек, они найдут ту единственную установку, с которой они не согласны, и просто вдолбят ее в голову.

Политика — это как религия. У вас будет свое мнение, у меня — свое, и что бы я ни сказал, это не изменит вашего мнения. И что бы ты ни сказал, это не изменит моего мнения. Все, что это сделает, в конце концов, особенно при нынешнем состоянии общества, — просто разозлит людей. Поэтому я избегаю публичных высказываний на эту тему, потому что в конечном итоге это не имеет никакого значения».

Мое мнение не должно кого-то переубеждать. И я полагаю, что это то, что меня больше всего расстраивает... Я расстраиваюсь, когда вижу кого-то в Голливуде или вижу кого-то в музыкальном бизнесе, говорящего о политике, потому что кому какое дело до их мнения? Мне плевать на их мнение, потому что их мнение никак не влияет на мое мнение, а мое мнение не должно влиять на их мнение. У каждого должно быть достаточно мозгов в голове, чтобы сесть и, услышав что-то, прочитав что-то в этом глупом еблобуке, прочитав что-то, услышав что-то, что бы это ни было, иметь достаточно интеллекта, чтобы разобраться в этом и использовать этот глупый, невежественный, идиотский смартфон, который мы все держим в руках, чтобы погуглить и узнать правду и прийти к собственному обоснованному мнению вместо того, чтобы просто кормиться комментариями, которые многие люди пытаются использовать и вбить в голову как Евангелие, даже не понимая, правильно ли это или нет.

Мне все равно, какое у вас мнение, лишь бы оно было обоснованным. Я не могу знать. Я говорю по кругу, и я приношу свои извинения. Но на самом деле я просто хочу сказать, что чье-то мнение может полностью отличаться от моего. Мне все равно, если только они исходят из своих знаний, а не просто пересказывают какую-то чушь, которую они прочитали в социальных сетях, которым плевать, правда это или нет.

Кажется, Рики Жервез сказал во время церемонии вручения „ Golden Globes“ несколько лет назад, рассуждая о людях в Голливуде, он просто сказал: »Просто заткнись. Просто подойдите сюда и возьмите свою награду, а свою политику оставьте в стороне». Вот что меня расстраивает, когда я вижу, как эти люди в Голливуде и известные личности начинают орать о своей политике, о своем мнении по поводу политики, потому что во многих случаях они последние, кого на самом деле касается политика. Это люди, которые пытаются сохранить — хотя в наши дни средний класс очень малочислен, — пытаются выжить. Есть люди, которые работают на трех работах и пытаются выжить. Какой-то человек, живущий в особняке, не должен читать проповеди тому, кто вынужден работать на трех работах, чтобы прокормить своих детей... Это совершенно разные миры».




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