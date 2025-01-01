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*Умер Джон Сайкс 148
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Drowning Pool

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Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию



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В рамках недавнего интервью с гитаристом DROWNING POOL C.J. Pierce'ом у него спросили, был ли момент, когда он подумал, что "все, хватит", на что он ответил:

«Лично я — нет. Я к тому, что на нас много чего свалилось, чувак. С нами случалось всякое — то, что происходило с нами лично, внутри группы, о чем вы читали, что уничтожало другие группы из-за более мелких проблем, чем эта.

Я считаю, что у меня очень насыщенная жизнь. Думаю, я должен ценить это. У меня было много жизненных впечатлений — гораздо больше, чем я когда-либо думал. И это довольно жестоко, чувак. Но я люблю музыку. Я страстно люблю ее. И мы любим. И когда мы вместе на сцене, нет ничего лучше в мире. И связь с фанатами - а я фанат музыки. Многие песни других исполнителей и групп помогали мне в определенных ситуациях. А услышать такое о своих собственных песнях от фанатов - это такая связь, которой нет во всем мире. Так что мы занимаемся этим по правильным причинам.

Это тяжело. Ты должен бороться с музыкальным бизнесом и со всеми остальными проблемами, которые разрушают тебя и отрывают от этой страсти. Но вы должны сосредоточиться на том, что для вас действительно важно. И мы любим выступать. Мы любим играть. Я люблю писать музыку».




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