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У DROWNING POOL есть три песни



Гитарист DROWNING POOL C. J. Pierce подтвердил, что группа работает над новым материалом с Ryan'ом McCombs'ом:



«Мы работаем над тремя новыми песнями, они уже практически готовы. Я хотел бы выпустить одну из них к предстоящему туру [с SALIVA], но помимо этого мы хотим предложить новую песню с Ryan'ом. Прошли годы с тех пор, как мы выпускали что-то новое, и мы хотим убедиться, что выбрали правильный вариант. Вероятно, мы всё равно сыграем их все вживую и посмотрим, какова будет реакция, прежде чем "выпускать" их».







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