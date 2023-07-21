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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 43
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 17
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Drowning Pool

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21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

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21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

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8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

28 сен 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

26 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

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16 фев 2022 : 		 Название нового альбома DROWNING POOL

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8 фев 2019 : 		 DROWNING POOL начали запись нового альбома

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14 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступят с 82-летним пенсионером

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8 июн 2016 : 		 Американский военный пенсионер исполнил хит DROWNING POOL

1 мар 2016 : 		 Новое видео DROWNING POOL

9 янв 2016 : 		 Новая песня DROWNING POOL

22 дек 2015 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

19 дек 2015 : 		 Новая песня DROWNING POOL
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У DROWNING POOL есть три песни



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Гитарист DROWNING POOL C. J. Pierce подтвердил, что группа работает над новым материалом с Ryan'ом McCombs'ом:

«Мы работаем над тремя новыми песнями, они уже практически готовы. Я хотел бы выпустить одну из них к предстоящему туру [с SALIVA], но помимо этого мы хотим предложить новую песню с Ryan'ом. Прошли годы с тех пор, как мы выпускали что-то новое, и мы хотим убедиться, что выбрали правильный вариант. Вероятно, мы всё равно сыграем их все вживую и посмотрим, какова будет реакция, прежде чем "выпускать" их».




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21 июл 2023
C
Cyborg88
Лучше бы оставили прежнего вокалиста. Неплохо вроде бы звучали с ним, а теперь снова превратятся в SOIL номер 2. И как долго Макомбс продержится в группе, учитывая, что он собирается работать на обе группы. Хватит ли у него сил в нынешнем возрасте. Даже интересно))
21 июл 2023
M
Marina543
Cyborg88, музыканты писали, что Джейсен сам ушёл. И вообще они не планируют много выступать, так что Райан должен справиться с двумя группами.

просмотров: 388

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