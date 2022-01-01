Новая песня DROWNING POOL

"A Devil More Damned", овая песня группы DROWNING POOL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Strike A Nerve", выход которого запланирован на 30 сентября на T-Boy/UMe.
Трек-лист:
01. Doing Time In Hell
02. Hate Against Hate
03. Stay And Bleed
04. Strike A Nerve
05. Racing To A Red Light
06. Choke
07. Everything But You
08. Down In The Dirt
09. Rope
10. A Devil More Damned
11. Mind Right
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