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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 12
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Drowning Pool

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|||| 28 сен 2022

Новая песня DROWNING POOL



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"A Devil More Damned", овая песня группы DROWNING POOL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Strike A Nerve", выход которого запланирован на 30 сентября на T-Boy/UMe.

Трек-лист:

01. Doing Time In Hell
02. Hate Against Hate
03. Stay And Bleed
04. Strike A Nerve
05. Racing To A Red Light
06. Choke
07. Everything But You
08. Down In The Dirt
09. Rope
10. A Devil More Damned
11. Mind Right




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