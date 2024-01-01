сегодня



Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»



RYAN MCCOMBS в недавнем интервью поговорил о преимуществах и недостатках социальных сетей, включая общение с близкими, налаживание деловых контактов и то, как они сделали людей менее вежливыми в общении друг с другом:



«Социальные сети — отстой. Они круты, потому что дают нам всем возможность оставаться на связи, но на этом вся крутизна заканчивается. Там так много негатива. Я к тому, что люди критикуют телешоу и фильмы — все, что кто-то может сказать о чем-либо, это только негативное дерьмо. Это просто, типа, чувак. Заходишь в социальные сети, а там сплошной раздрай. А еще есть люди, которые живут политикой. Они думают, что что-то меняют, публикуя какие-то дурацкие мемы в гребаных социальных сетях, вместо того чтобы действительно что-то делать для решения проблемы. И если ты живешь тут, в Соединенных Штатах, то если они действительно решают сделать что-то физическое, [это] какие-то глупые беспорядки или еще какая-нибудь хрень.



Чувак, если бы я мог вернуться в прошлое и... Есть такой вопрос: „Что бы ты сделал, если бы мог вернуться в прошлое?“... Я бы сделал все возможное, чтобы социальные сети никогда бы не появились, чтобы ты зашел в ресторан и не увидел семью, сидящую за столом, где все уткнулись лицами в свои телефоны, чтобы семьи снова общались, и люди снова общались, и не так сразу становились бы грубыми и не накидывали дерьмо на вентилятор.



Это очень крутая вещь, если использовать ее в деловом смысле, как средство коммуникации, будь то распространение информации о подкастах, будь то распространение информации о турах, шоу, использование ее для рекламы чего-то, что вы делаете, или не для рекламы, но чтобы люди хотя бы знали, что такая штука существует. В этом смысле они просто бесценны. Тот факт, что у вас выходит новая пластинка, как бы то ни было, — это способ дать людям, которые хотят знать, возможность узнать. Но в то же время это такое отвратительное, уродливое создание на социальном уровне. Я бы вернулся в прошлое и позаботился об этом. [Смеется]».







+0 -0



просмотров: 28

