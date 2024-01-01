Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть ... 9
*SABATON в игре 9
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
[= ||| все новости группы



*

Drowning Pool

*



24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года

21 июл 2023 : 		 У DROWNING POOL есть три песни

8 май 2023 : 		 DROWNING POOL работают над новым материалом

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

19 мар 2023 : 		 RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL

16 ноя 2022 : 		 Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом

8 ноя 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

28 сен 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

26 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

9 авг 2022 : 		 Новая песня DROWNING POOL

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома DROWNING POOL

30 дек 2021 : 		 Гитарист DROWNING POOL — о феномене "Bodies"

13 сен 2021 : 		 Басист DROWNING POOL думал, что самоубийство Честера Беннингтона — «неудачный розыгрыш» Facebook
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»



zoom
RYAN MCCOMBS в недавнем интервью поговорил о преимуществах и недостатках социальных сетей, включая общение с близкими, налаживание деловых контактов и то, как они сделали людей менее вежливыми в общении друг с другом:

«Социальные сети — отстой. Они круты, потому что дают нам всем возможность оставаться на связи, но на этом вся крутизна заканчивается. Там так много негатива. Я к тому, что люди критикуют телешоу и фильмы — все, что кто-то может сказать о чем-либо, это только негативное дерьмо. Это просто, типа, чувак. Заходишь в социальные сети, а там сплошной раздрай. А еще есть люди, которые живут политикой. Они думают, что что-то меняют, публикуя какие-то дурацкие мемы в гребаных социальных сетях, вместо того чтобы действительно что-то делать для решения проблемы. И если ты живешь тут, в Соединенных Штатах, то если они действительно решают сделать что-то физическое, [это] какие-то глупые беспорядки или еще какая-нибудь хрень.

Чувак, если бы я мог вернуться в прошлое и... Есть такой вопрос: „Что бы ты сделал, если бы мог вернуться в прошлое?“... Я бы сделал все возможное, чтобы социальные сети никогда бы не появились, чтобы ты зашел в ресторан и не увидел семью, сидящую за столом, где все уткнулись лицами в свои телефоны, чтобы семьи снова общались, и люди снова общались, и не так сразу становились бы грубыми и не накидывали дерьмо на вентилятор.

Это очень крутая вещь, если использовать ее в деловом смысле, как средство коммуникации, будь то распространение информации о подкастах, будь то распространение информации о турах, шоу, использование ее для рекламы чего-то, что вы делаете, или не для рекламы, но чтобы люди хотя бы знали, что такая штука существует. В этом смысле они просто бесценны. Тот факт, что у вас выходит новая пластинка, как бы то ни было, — это способ дать людям, которые хотят знать, возможность узнать. Но в то же время это такое отвратительное, уродливое создание на социальном уровне. Я бы вернулся в прошлое и позаботился об этом. [Смеется]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 28

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом