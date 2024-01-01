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Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»



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Ryan McCombs в недавнем интервью ответил на вопрос, намекает ли название их недавно выпущенного сингла на "последнее прощай от группы":

«Жаль, что мне не хватило прозорливости, чтобы понять, как это будет воспринято людьми, потому что ты не первый [кто спрашивает об этом] и я уверен, что не последний. Нет, это далеко не последнее «прощай», потому что у нас сейчас очень много материала. Как только мы вернулись... Я прилетел в Даллас за два или три дня до нашего первого совместного концерта, и мы сразу из аэропорта отправились в репетиционный зал. В комнате было чуть больше белых волос, но в остальном... мы не пропустили ни одного удара, чувак. Все было просто идеально. Как только мы с С. J., Stevie и Mike'ом начали писать музыку, она просто полилась потоком. Это было похоже на открытие шлюзов. Так что у нас накопилось столько материала. Проблема в том, что у нас сейчас нет времени. Мы все время пытаемся забронировать студийное время, а потом появляется что-то другое, связанное с шоу. Так что наш продюсер, на самом деле, вылетел и был с нами в дороге несколько дней во время тура, в котором мы сейчас находимся, чтобы мы могли записать кое-какой материал и закончить предварительную работу, чтобы, как только тур закончится, я мог бы отправиться в [Лас-Вегас] и записать несколько вокальных партий до того, как у нас будет шоу в Мехико. Так что в перерывах между концертами я быстро смотаюсь в Лас-Вегас и запишу вокал. Мы стараемся рационально использовать время, но у нас его просто не хватает.

Но нет, отвечая на ваш вопрос, это определенно не последнее «аминь». Я к тому, что у нас слишком много всего в планах. У нас слишком много потрясающих возможностей, которые открываются перед нами в следующем году. И у нас много планов в отношении группы на ближайшие пару лет. Так что мы точно никуда не уходим. И, к счастью, мы никуда не денемся, потому что причина номер один в том, что люди позволяют нам существовать. Мы будем существовать до тех пор, пока люди позволяют нам это. И, к счастью, люди уделяют нам время и позволяют делать то, что мы любим. Так что мы точно никуда не уйдем».




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