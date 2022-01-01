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Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом



Гитарист DROWNING POOL C.J. Pierce в недавнем интервью поговорил о новом альбоме коллектива, выпущенном 30 сентября на T-Boy/UMe:



«Мы очень много работали над этой пластинкой. Мы провели много времени в процессе сочинения и записи. Мы записывались добрых три года назад — в 2019 году. Так что это здорово, что мы наконец-то выпустили его. Мы сидели над ним добрых три года».



На вопрос о том, как такая пауза повлияла на содержимое материала и что это изменило, он ответил:



«Ничего. Это ещё одна фишка, что мы все вчетвером в группе тщательно проработали каждую песню и каждый текст, и все четверо согласились с каждой частью, которую мы делали на записи. Я знаю, что многие музыканты грешат этим, и я, возможно, грешил этим с некоторыми нашими записями в прошлом: как только ты выпустил альбом и он вышел, ты слушаешь его и думаешь: "Может быть, я мог бы сделать то-то в этой части или это в той части", не столько для того, чтобы сделать его лучше или хуже, просто "я мог бы добавить то-то или то-то". Но с этой пластинкой, опять же, мы записали её три года назад, и я сидел у себя дома и слушал её снова и снова в течение трёх лет. Мы начали репетировать перед предстоящим туром и ознакомились с записью, если хотите. И мне это нравится, мужик... Я думаю, это крутая пластинка».







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