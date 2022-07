сегодня



Фрагмент нового релиза MOONSPELL



MOONSPELL 23 сентября выпустят Blu-ray/DVD "From Down Below - Live 80 Meters Deep" с записью исполнения альбома "Hermitage". Фрагмент из этого релиза, "Entitlement", доступен ниже.



Трек-лист:



01. The Greater Good

02. Common Prayers

03. All or Nothing

04. Hermitage

05. Entitlement

06. Solitarian

07. The Hermit Saints

08. Apophthegmata

09. Without Rule

10. The Great Leap Forward







