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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
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Moonspell

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Фрагмент нового релиза MOONSPELL



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MOONSPELL 23 сентября выпустят Blu-ray/DVD "From Down Below - Live 80 Meters Deep" с записью исполнения альбома "Hermitage". Фрагмент из этого релиза, "Hermitage", доступен ниже.

Трек-лист:

01. The Greater Good
02. Common Prayers
03. All or Nothing
04. Hermitage
05. Entitlement
06. Solitarian
07. The Hermit Saints
08. Apophthegmata
09. Without Rule
10. The Great Leap Forward




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