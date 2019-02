сегодня



Переиздание MOONSPELL выйдет весной



13 апреля MOONSPELL переиздают альбом 2008 года "Night Eternal", который будет доступен на CD и двойном виниле. Альбом прошел ремастеринг и будет включать в себя все треки, записанные в ходе работы в студии (включая три бонуса, 'Age Of Mothers', 'Earth Of Mine' и 'Unhearted'):



Side A

"At Tragic Heights"

"Night Eternal"

"Shadow Sun"

"Scorpion Flower"



Side B

"Moon In Mercury"

"Hers Is The Twilight"

"Dreamless (Lucifer And Lilith)"



Side C

"Spring Of Rage"

"First Light"



Side D

"Age Of Mothers" (bonus track)

"Earth Of Mine" (bonus track)

"Unhearted" (bonus track)











