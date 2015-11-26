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MOONSPELL сменили барабанщика



MOONSPELL расстались с барабанщиком Miguel'ом "Mike" Gaspar'ом, которого заменил Hugo Ribeiro, никак не связанный с вокалистом группы, Fernando Ribeiro. В сентябре вместе с продюсером Jaime Gomez'ом Arellano (PARADISE LOST, ULVER, GHOST) MOONSPELL отправляются в студию, а выход нового альбома намечен на начало следующего года на Napalm Records.







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