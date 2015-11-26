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Moonspell

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24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»

31 янв 2020 : 		 Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети

27 дек 2019 : 		 FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»

1 окт 2019 : 		 Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан

23 сен 2019 : 		 Два релиза MOONSPELL будут переизданы

20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной

29 авг 2018 : 		 MOONSPELL начнут запись в 2019 году

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

7 июн 2018 : 		 Концертный релиз MOONSPELL выйдет летом

18 апр 2018 : 		 Новое видео MOONSPELL

9 мар 2018 : 		 MOONSPELL исполнили песню с клавишницей CRADLE OF FILTH

6 мар 2018 : 		 Гитарист MOONSPELL: «Без понятия, сколько мы ещё продержимся»

7 фев 2018 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH присоединилась на сцене к MOONSPELL

7 ноя 2017 : 		 MOONSPELL отметили выход альбома

29 окт 2017 : 		 Новое видео MOONSPELL

28 окт 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL доступен для прослушивания

25 окт 2017 : 		 Новая песня MOONSPELL

24 окт 2017 : 		 Рассказ об издании нового альбома MOONSPELL

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

15 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

17 авг 2017 : 		 Трек-лист и обложка предстоящего альбома MOONSPELL

19 июн 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет осенью

9 мар 2017 : 		 Название нового альбома MOONSPELL

12 фев 2017 : 		 MOONSPELL сняли юбилейный концерт в Лиссабоне для выпуска DVD
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|||| сегодня

MOONSPELL сменили барабанщика



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MOONSPELL расстались с барабанщиком Miguel'ом "Mike" Gaspar'ом, которого заменил Hugo Ribeiro, никак не связанный с вокалистом группы, Fernando Ribeiro. В сентябре вместе с продюсером Jaime Gomez'ом Arellano (PARADISE LOST, ULVER, GHOST) MOONSPELL отправляются в студию, а выход нового альбома намечен на начало следующего года на Napalm Records.

MOONSPELL Parts Ways With Original Drummer MIGUEL



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alias


24 июл 2020, 15:36		..... КАК ЭТО?

insane_clown


24 июл 2020, 15:47		> 5 фев 2020 : Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»
> 24 июл 2020 : MOONSPELL сменили барабанщика


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