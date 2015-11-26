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Moonspell

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24 май 2021 : 		 Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

12 май 2021 : 		 Новые стримы от MOONSPELL

5 май 2021 : 		 Винилы MOONSPELL выйдут летом

14 апр 2021 : 		 Концертное видео MOONSPELL

18 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

11 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

26 фев 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

24 фев 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

19 фев 2021 : 		 Вскрытие от MOONSPELL

22 янв 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

11 дек 2020 : 		 Новое видео MOONSPELL

20 ноя 2020 : 		 Новая песня MOONSPELL

26 окт 2020 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой

30 сен 2020 : 		 MOONSPELL объявили о специальном шоу

22 авг 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе

6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»

31 янв 2020 : 		 Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети

27 дек 2019 : 		 FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»

1 окт 2019 : 		 Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан

23 сен 2019 : 		 Два релиза MOONSPELL будут переизданы

20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной

29 авг 2018 : 		 MOONSPELL начнут запись в 2019 году

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL
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Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем



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В рамках беседы с Consequence Of Sound у вокалиста MOONSPELL Fernando Ribeiro спросили, что он думает о возможности ближайших выступлений, на что он ответил:

«Иногда обсуждение сводится к деньгам. Очевидно, что в музыкальной индустрии и в музыкальном бизнесе и в том, в чём участвуют MOONSPELL, вы берёте понемногу от всего — авторские права, онлайн-покупки, продажи пластинок — но иногда большая часть приходит от участия в живых концертах и реализации мерчендайза. Но дело не только в деньгах. Дело также в образе жизни.

Я гастролирую с 1995 года. Я не из таких, но я знаю некоторых людей, которые впадают в настоящую депрессию и лишаются всякого смысла жизни, когда они не гастролируют или не путешествуют. Но здесь, в Португалии, одним из положительных результатов пандемии стало то, что музыканты, индустрия и культурная сцена, которые обычно могли бы соперничать, объединились. Мы создали движение #CultureIsSafe, и в прошлом году провели четыре концерта. Это не так много, но это было очень важно психологически. Это также стало доказательством для людей, которые работают в рамках живых шоу, что они действительно умеют их организовывать, и на них не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Последнее шоу в 2020 году мы провели в Порту, втором по величине городе Португалии после Лиссабона, на арене, вмещающей 2 000 человек, но у нас было максимальное ограничение в 700 человек. Ты чувствуешь надежду, потому что реально ощущаешь любовь фанатов, которые, находясь на расстоянии, в маске, слушают MOONSPELL. Это свидетельствовало о том, что они просто очень хотели быть там.

Живые концерты так важны не только из-за денег, которые они приносят, но и из-за хорошей энергетики, которую они несут. Чтобы проводить такие шоу, нужно сначала организовать сообщество, чтобы все работали сообща.

Мы все в одной тонущей лодке, как я говорю о ситуации в шутку. И хотя новый альбом посвящен эпохе отшельников и одиночеству, он также посвящён сообществу. Я был на большой акции, где собрались почти все музыканты Португалии, и я почувствовал, что мы поддерживаем друг друга и сейчас боремся за выживание нашей сцены. Это единая цель для всех. Мы все хотим, чтобы концерты проходили, но мы хотим быть уверены, что это происходит безопасно».

MOONSPELL Singer:



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