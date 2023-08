сегодня



MOONSPELL отметят юбилей The Antidote



MOONSPELL отметят 20-летие альбома The Antidote перевыпуском релиза на Napalm Records 29 сентября — новая версия будет доступна на виниле, CD в диджипаке и в варианте Earbook (тираж - 300 копий):



01. In and Above Men

02. From Lowering Skies

03. Everything Invaded

04. The Southern Deathstyle

05. Antidote

06. Capricorn at Her Feet

07. Lunar Still

08. A Walk on the Darkside

09. Crystal Gazing

10. As we Eternally Sleep on it







