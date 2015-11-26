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Новый стрим от MOONSPELL



MOONSPELL объявили о проведении новых стримов, в рамках первого из них (18 июня) будет целиком исполнен материал "Irreligious", а во время второго (19 июня) группа сыграет альбом "Hermitage". Билеты и подробности доступны по этому адресу.











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