Новое видео MOONSPELL



"All Or Nothing", новое видео группы MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hermitage", выходящего 26 февраля на Napalm Records.



Трек-лист:



01. The Greater Good



02. Common Prayers



03. All Or Nothing



04. Hermitage



05. Entitlement



06. Solitarian



07. The Hermit Saints



08. Apophthegmata



09. Without Rule



10. City Quitter (Outro)



+ Bonus tracks:



11. Darkness In Paradise (CANDLEMASS cover; available on LP, deluxe box, MC + mediabook)



12. The Great Leap Forward (7" vinyl; available in deluxe box)

























