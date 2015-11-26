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Moonspell

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20 ноя 2020 : 		 Новая песня MOONSPELL

26 окт 2020 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой

30 сен 2020 : 		 MOONSPELL объявили о специальном шоу

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20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной

29 авг 2018 : 		 MOONSPELL начнут запись в 2019 году

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23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

7 июн 2018 : 		 Концертный релиз MOONSPELL выйдет летом

18 апр 2018 : 		 Новое видео MOONSPELL

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6 мар 2018 : 		 Гитарист MOONSPELL: «Без понятия, сколько мы ещё продержимся»

7 фев 2018 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH присоединилась на сцене к MOONSPELL

7 ноя 2017 : 		 MOONSPELL отметили выход альбома

29 окт 2017 : 		 Новое видео MOONSPELL

28 окт 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL доступен для прослушивания

25 окт 2017 : 		 Новая песня MOONSPELL
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Новое видео MOONSPELL



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"All Or Nothing", новое видео группы MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hermitage", выходящего 26 февраля на Napalm Records.

Трек-лист:

01. The Greater Good

02. Common Prayers

03. All Or Nothing

04. Hermitage

05. Entitlement

06. Solitarian

07. The Hermit Saints

08. Apophthegmata

09. Without Rule

10. City Quitter (Outro)

+ Bonus tracks:

11. Darkness In Paradise (CANDLEMASS cover; available on LP, deluxe box, MC + mediabook)

12. The Great Leap Forward (7" vinyl; available in deluxe box)

MOONSPELL Drops Music Video For











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Oloir


22 янв 2021, 12:26		Бл, да что с ним случилось? Ни мелодики, ни драйва...

freeze2


22 янв 2021, 12:33		Постарел, устал, выдохся. Исчерпал творческий потенциал.

Corpsegrinder04


22 янв 2021, 12:42		Из Португалии Heavenwood хороший альбом записали последний.
С Мунспелом походу дела всё.
Такого говна ещё никогда не слышал от них.


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