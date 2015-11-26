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Moonspell

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22 авг 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе

6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»

31 янв 2020 : 		 Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети

27 дек 2019 : 		 FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»

1 окт 2019 : 		 Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан

23 сен 2019 : 		 Два релиза MOONSPELL будут переизданы

20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной

29 авг 2018 : 		 MOONSPELL начнут запись в 2019 году

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

7 июн 2018 : 		 Концертный релиз MOONSPELL выйдет летом

18 апр 2018 : 		 Новое видео MOONSPELL

9 мар 2018 : 		 MOONSPELL исполнили песню с клавишницей CRADLE OF FILTH

6 мар 2018 : 		 Гитарист MOONSPELL: «Без понятия, сколько мы ещё продержимся»

7 фев 2018 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH присоединилась на сцене к MOONSPELL

7 ноя 2017 : 		 MOONSPELL отметили выход альбома

29 окт 2017 : 		 Новое видео MOONSPELL

28 окт 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL доступен для прослушивания

25 окт 2017 : 		 Новая песня MOONSPELL

24 окт 2017 : 		 Рассказ об издании нового альбома MOONSPELL

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

15 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

17 авг 2017 : 		 Трек-лист и обложка предстоящего альбома MOONSPELL

19 июн 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет осенью
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|||| сегодня

Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе



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Лидер MOONSPELL Fernando Ribeiro рассказал о том, чем занимается во время коронапаузы:

«Было время, когда мы должны были держаться друг от друга подальше, по крайней мере, пару месяцев, и работать дома. А потом, [около] двух месяцев назад, мы возобновили работу с MOONSPELL. Мы сделали демо для нового альбома, который мы собираемся записать в октябре, кроме того, мы играли вместе с новым барабанщиком. Ещё мы приняли участие в двух телешоу — одно для национального телевидения, потому что это был их способ помочь музыкантам; они заплатили нам немного денег, и мы отправились туда, чтобы исполнить своего рода презентационную программу — мы отыграли пять песен — всё это будет готово в сентябре. Мы дали ещё одно шоу, чтобы создать своего рода живую вещь, которую мы могли бы представить людям в наших соцсетях и на сайте. А 20 августа мы отыграем наше первое живое шоу для очень ограниченной аудитории, которая будет сидеть в масках. Мы, наверное, поедем и во Францию, если сможем путешествовать.

Сейчас очень странные времена, но мы кое-что делаем — то тут, то там. У нас также в планах онлайн-трансляция, как делают сейчас многие группы, так что мы не полностью исчезаем из поля зрения наших фэнов, ведь они скучают по нашим живым выступлениям, ну, по крайней мере, большинство из них. Но мы не хотели бы торопить события. Мы много гастролировали за последние несколько лет. Особенно в период с октября по декабрь — у нас было большое европейское турне. В прошлом году мы ездили и в США с DARK TRANQUILLITY, AMORPHIS и OMNIUM GATHERUM. Так что не то чтобы я думал, что все от нас чего-то ждут. Но я думаю, что сейчас, с обузданием вируса и снятием ограничений на поездки и тому подобное, полагаю, мы будем более активны».

MOONSPELL





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