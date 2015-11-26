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Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе



Лидер MOONSPELL Fernando Ribeiro рассказал о том, чем занимается во время коронапаузы:



«Было время, когда мы должны были держаться друг от друга подальше, по крайней мере, пару месяцев, и работать дома. А потом, [около] двух месяцев назад, мы возобновили работу с MOONSPELL. Мы сделали демо для нового альбома, который мы собираемся записать в октябре, кроме того, мы играли вместе с новым барабанщиком. Ещё мы приняли участие в двух телешоу — одно для национального телевидения, потому что это был их способ помочь музыкантам; они заплатили нам немного денег, и мы отправились туда, чтобы исполнить своего рода презентационную программу — мы отыграли пять песен — всё это будет готово в сентябре. Мы дали ещё одно шоу, чтобы создать своего рода живую вещь, которую мы могли бы представить людям в наших соцсетях и на сайте. А 20 августа мы отыграем наше первое живое шоу для очень ограниченной аудитории, которая будет сидеть в масках. Мы, наверное, поедем и во Францию, если сможем путешествовать.



Сейчас очень странные времена, но мы кое-что делаем — то тут, то там. У нас также в планах онлайн-трансляция, как делают сейчас многие группы, так что мы не полностью исчезаем из поля зрения наших фэнов, ведь они скучают по нашим живым выступлениям, ну, по крайней мере, большинство из них. Но мы не хотели бы торопить события. Мы много гастролировали за последние несколько лет. Особенно в период с октября по декабрь — у нас было большое европейское турне. В прошлом году мы ездили и в США с DARK TRANQUILLITY, AMORPHIS и OMNIUM GATHERUM. Так что не то чтобы я думал, что все от нас чего-то ждут. Но я думаю, что сейчас, с обузданием вируса и снятием ограничений на поездки и тому подобное, полагаю, мы будем более активны».













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