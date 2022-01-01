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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
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Moonspell

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16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

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28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой

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11 июн 2021 : 		 Новый стрим от MOONSPELL

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18 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

11 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

26 фев 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

24 фев 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

19 фев 2021 : 		 Вскрытие от MOONSPELL

22 янв 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

11 дек 2020 : 		 Новое видео MOONSPELL

20 ноя 2020 : 		 Новая песня MOONSPELL

26 окт 2020 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой

30 сен 2020 : 		 MOONSPELL объявили о специальном шоу

22 авг 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе

6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика
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Фрагмент нового релиза MOONSPELL



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MOONSPELL 23 сентября выпустят Blu-ray/DVD "From Down Below - Live 80 Meters Deep" с записью исполнения альбома "Hermitage". Фрагмент из этого релиза, "Hermitage", доступен ниже.

Трек-лист:

01. The Greater Good
02. Common Prayers
03. All or Nothing
04. Hermitage
05. Entitlement
06. Solitarian
07. The Hermit Saints
08. Apophthegmata
09. Without Rule
10. The Great Leap Forward




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