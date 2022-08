сегодня



MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»



MOONSPELL опубликовали следующее сообщение:



«Всемогущая всемирная паутина напомнила нам сегодня о 26-й годовщине альбома "Irreligious", и мы вынуждены ответить.



Много всего было написано и сказано об этом альбоме. Хорошего, плохого и так себе, но всё же стоит согласиться, что это особенный альбом, поскольку мы до сих пор играем многие из этих песен вживую, и мы можем согласиться, что этот альбом идеально вписался в историю, когда он был выпущен в 1996 году на пике готик-металла.



Вот любопытные факты об этом альбоме:



• Он должен был называться "Fullmoon Madness", а не "Irreligious".

• Это был первый студийный альбом Ricardo [Amorim'a, гитаристa] с нами.

• Это был последний альбом Ares'a [басиста] с нами.

• Мы выступили в качестве поддержки великих Type O Negative в их октябрьском туре "Rust" по Европе.

• Песня "Raven Claws" вдохновлена не Гарри Поттером, а стихами Джима Моррисона из The Doors "as smooth as raven claw".

• Песня "Opium" была любимой у диджеев немецкого радио и попала даже в списки караоке в пабах.

• Мы всегда ненавидели обложку, но с годами привыкли к ней.



Наслаждайтесь выходными и слушайте Moonspell!



Увидимся на Wacken Open Air.



Under a Fullmoon madness!







