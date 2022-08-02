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*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Moonspell

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|||| сегодня

MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»



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MOONSPELL опубликовали следующее сообщение:

«Всемогущая всемирная паутина напомнила нам сегодня о 26-й годовщине альбома "Irreligious", и мы вынуждены ответить.

Много всего было написано и сказано об этом альбоме. Хорошего, плохого и так себе, но всё же стоит согласиться, что это особенный альбом, поскольку мы до сих пор играем многие из этих песен вживую, и мы можем согласиться, что этот альбом идеально вписался в историю, когда он был выпущен в 1996 году на пике готик-металла.

Вот любопытные факты об этом альбоме:

• Он должен был называться "Fullmoon Madness", а не "Irreligious".
• Это был первый студийный альбом Ricardo [Amorim'a, гитаристa] с нами.
• Это был последний альбом Ares'a [басиста] с нами.
• Мы выступили в качестве поддержки великих Type O Negative в их октябрьском туре "Rust" по Европе.
• Песня "Raven Claws" вдохновлена не Гарри Поттером, а стихами Джима Моррисона из The Doors "as smooth as raven claw".
• Песня "Opium" была любимой у диджеев немецкого радио и попала даже в списки караоке в пабах.
• Мы всегда ненавидели обложку, но с годами привыкли к ней.

Наслаждайтесь выходными и слушайте Moonspell!

Увидимся на Wacken Open Air.

Under a Fullmoon madness!

MOONSPELL Reflect On IrreligiousвЂ™ 26th Anniversary вЂ“ вЂњWe Always Hated The Cover ArtworkвЂ¦вЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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2 авг 2022
nwhre
облога дерьмовая, это правда. да и вообще у мунспелл хреново с облогами всегда было
Like!1
2 авг 2022
DirtyPigs
nwhre, с годов 2007-2008 вроде норм обложки стали
2 авг 2022
WahrandPhain
Да ладно, отличная обложка. Зато сразу ясно, что стайлак у Систерс оф Мерси спизжен)
2 авг 2022
Tomahawk
Я подумал, что это они про поделку одного греческого маляра. А так, ничего страшного - в 90-е у большинства метал-групп обложки были как из задницы.
Like!1
2 авг 2022
Hellg
Очень сильный альбом! Тогда всратость обложки как-то и не бросалась в глаза.

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