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*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 25
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Moonspell

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16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

11 авг 2022 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»

2 авг 2022 : 		 MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»

28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL

11 июн 2021 : 		 Новый стрим от MOONSPELL

24 май 2021 : 		 Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

12 май 2021 : 		 Новые стримы от MOONSPELL

5 май 2021 : 		 Винилы MOONSPELL выйдут летом

14 апр 2021 : 		 Концертное видео MOONSPELL

18 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

11 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

26 фев 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

24 фев 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

19 фев 2021 : 		 Вскрытие от MOONSPELL

22 янв 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

11 дек 2020 : 		 Новое видео MOONSPELL

20 ноя 2020 : 		 Новая песня MOONSPELL

26 окт 2020 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой

30 сен 2020 : 		 MOONSPELL объявили о специальном шоу

22 авг 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе

6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»
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|||| 16 авг 2022

MOONSPELL отменили тур по США



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MOONSPELL опубликовали следующее сообщение:

«У нас нет другого выхода, кроме как отменить наш американский тур Fullmoon с Swallow The Sun и Witherfall, который должен был начаться 25 августа в Нью-Йорке и закончиться 19 сентября в Бостоне. Неразрешимые логистические и транспортные проблемы являются причиной этой отмены.

Вместе с нашим агентством, Moonspell и STS менеджмент испробовал все возможные варианты, но у нас нет другого решения, кроме отмены. Мы благодарим вас за понимание и приносим извинения за все причиненные неприятности.

Мы уже работаем над туром по Северной Америке на 2023 год. Будем держать вас в курсе. Пожалуйста, свяжитесь с вашим билетным агентством для возмещения расходов. До встречи при лучших обстоятельствах, Under the Spell!»

MOONSPELL's North American Tour Cancelled




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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16 авг 2022
Atheist666
У них супер-шоу с огромными декорациями?
16 авг 2022
E
Evil3062
хм что за проблемы то? у нас понимаю ни виз нифига замок а там? катайся хоть боком наваливай. Или амарика тоже визы не дала?

просмотров: 653

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