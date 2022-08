16 авг 2022



MOONSPELL отменили тур по США



MOONSPELL опубликовали следующее сообщение:



«У нас нет другого выхода, кроме как отменить наш американский тур Fullmoon с Swallow The Sun и Witherfall, который должен был начаться 25 августа в Нью-Йорке и закончиться 19 сентября в Бостоне. Неразрешимые логистические и транспортные проблемы являются причиной этой отмены.



Вместе с нашим агентством, Moonspell и STS менеджмент испробовал все возможные варианты, но у нас нет другого решения, кроме отмены. Мы благодарим вас за понимание и приносим извинения за все причиненные неприятности.



Мы уже работаем над туром по Северной Америке на 2023 год. Будем держать вас в курсе. Пожалуйста, свяжитесь с вашим билетным агентством для возмещения расходов. До встречи при лучших обстоятельствах, Under the Spell!»







+1 -0



( 2 ) просмотров: 653