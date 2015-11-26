Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 51
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 48
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 24
*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 20
[= ||| все новости группы



*

Moonspell

*



5 май 2021 : 		 Винилы MOONSPELL выйдут летом

14 апр 2021 : 		 Концертное видео MOONSPELL

18 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

11 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

26 фев 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

24 фев 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

19 фев 2021 : 		 Вскрытие от MOONSPELL

22 янв 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

11 дек 2020 : 		 Новое видео MOONSPELL

20 ноя 2020 : 		 Новая песня MOONSPELL

26 окт 2020 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой

30 сен 2020 : 		 MOONSPELL объявили о специальном шоу

22 авг 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе

6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»

31 янв 2020 : 		 Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети

27 дек 2019 : 		 FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»

1 окт 2019 : 		 Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан

23 сен 2019 : 		 Два релиза MOONSPELL будут переизданы

20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной

29 авг 2018 : 		 MOONSPELL начнут запись в 2019 году

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

7 июн 2018 : 		 Концертный релиз MOONSPELL выйдет летом

18 апр 2018 : 		 Новое видео MOONSPELL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Винилы MOONSPELL выйдут летом



*
zoom
*
* *
Второго июля выпустят виниловые версии альбомов MOONSPELL Extinct (2015) и 1755 (2017).

MOONSPELL Announce Limited Edition Reissues Of Monumental Albums Extinct, 1755



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 13

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом