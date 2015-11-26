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Moonspell

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24 фев 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

19 фев 2021 : 		 Вскрытие от MOONSPELL

22 янв 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

11 дек 2020 : 		 Новое видео MOONSPELL

20 ноя 2020 : 		 Новая песня MOONSPELL

26 окт 2020 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой

30 сен 2020 : 		 MOONSPELL объявили о специальном шоу

22 авг 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе

6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»

31 янв 2020 : 		 Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети

27 дек 2019 : 		 FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»

1 окт 2019 : 		 Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан

23 сен 2019 : 		 Два релиза MOONSPELL будут переизданы

20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной

29 авг 2018 : 		 MOONSPELL начнут запись в 2019 году

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

7 июн 2018 : 		 Концертный релиз MOONSPELL выйдет летом

18 апр 2018 : 		 Новое видео MOONSPELL

9 мар 2018 : 		 MOONSPELL исполнили песню с клавишницей CRADLE OF FILTH

6 мар 2018 : 		 Гитарист MOONSPELL: «Без понятия, сколько мы ещё продержимся»

7 фев 2018 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH присоединилась на сцене к MOONSPELL

7 ноя 2017 : 		 MOONSPELL отметили выход альбома

29 окт 2017 : 		 Новое видео MOONSPELL
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Обучающее видео от MOONSPELL



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MOONSPELL опубликовали видео исполнения композиции "The Greater Good", которая вошла в альбом Hermitage, выходящий 26 февраля на Napalm Records.

Трек-лист:

01. The Greater Good

02. Common Prayers

03. All Or Nothing

04. Hermitage

05. Entitlement

06. Solitarian

07. The Hermit Saints

08. Apophthegmata

09. Without Rule

10. City Quitter (Outro)

+ Bonus tracks:

11. Darkness In Paradise (CANDLEMASS cover; available on LP, deluxe box, MC + mediabook)

12. The Great Leap Forward (7" vinyl; available in deluxe box)

MOONSPELL Release "The Greater Good" Drum Playthrough Video



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