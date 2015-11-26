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Moonspell

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6 мар 2018 : 		 Гитарист MOONSPELL: «Без понятия, сколько мы ещё продержимся»

7 фев 2018 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH присоединилась на сцене к MOONSPELL

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Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой



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MOONSPELL выпустят новую работу в феврале следующего года, а первый сингл будет представлен в ноябре. В альбом войдет "около десяти песен включая два инструментала". Помимо них планируется ряд бонус-треков, включая кавер-версию. Продюсирует материал Jaime Gomez Arellano, ранее работавший с PARADISE LOST, ULVER, GHOST и другими.

MOONSPELL To Release New Album In February; First Single Due In November



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

sike


26 окт 2020, 21:03		О, интересно.


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