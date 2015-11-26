сегодня



Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой



MOONSPELL выпустят новую работу в феврале следующего года, а первый сингл будет представлен в ноябре. В альбом войдет "около десяти песен включая два инструментала". Помимо них планируется ряд бонус-треков, включая кавер-версию. Продюсирует материал Jaime Gomez Arellano, ранее работавший с PARADISE LOST, ULVER, GHOST и другими.







+7 -0



( 1 ) просмотров: 1043

