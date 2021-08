сегодня



Переиздание MOONSPELL выйдет зимой



MOONSPELL отметят двадцатилетие Darkness And Hope выпуском переиздания на Napalm Records третьего декабря — альбом будет доступен на виниле разных цветов и дополнено несколькими кавер-версиями.



«Darkness And Hope - такое представительное название для того периода в нашей личной жизни, и также как музыканты, как группы. Мы сбились с пути, и этот альбом позволил нам снова найти дорогу к нашим песням, нашей темноте, нашему желанию играть музыку вместе еще много лет в будущем. Нам было трудно после такого экспериментального альбома, как The Butterfly Effect, прийти к миру с Darkness And Hope. Мы были подавлены и очень расстроены, когда отправились в Финляндию, чтобы записать этот альбом, но, записав его, мы снова подняли голову и с тех пор никогда не отказывались от борьбы за сердца и души наших поклонников. Moonspell могут быть мраком, но мы точно также являемся надеждой».



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Sleevepack

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Marbled Red/Black (Napalm Records mailorder only)



"Darkness And Hope"

"Firewalking"

"Nocturna"

"Heartshaped Abyss"

"Devilred"

"Ghostsong"

"Rapaces"

"Made of Storm"

"How We Became Fire"

"Than the Serpents in My Arms"



+ Bonus Songs:



"Love Will Tear Us Apart“ (Joy Division cover, Napalm Edition Bonus Track)

"Mr. Crowley" (Ozzy Osbourne cover, CD Sleevepack + Black LP Bonus Track)







