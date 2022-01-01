сегодня



Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы



Вокалист MOONSPELL Fernando Ribeiro в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как группе удалось избежать нарко- и алкокапканов за время существования коллектива:



«Когда я рос в 80-е годы в Португалии, у нас была большая проблема с героином. Мои соседи, многие люди умерли; это было очень серьёзной проблемой в Португалии. Так что я вырос в условиях, когда ежедневно наблюдал за ухудшением ситуации, не только со стороны людей, которые сами были наркоманами, но и со стороны семей, соседей и так далее.



В MOONSPELL мы всегда уделяли большое внимание одной вещи: да, у нас были ночные вечеринки, мы занимались своими делами, пробовали всего понемногу, но мы никогда не зависели от этого. Проблема в том, как наркотики, например, или алкоголь овладевают тобой. Так что зависимость — это то, что мы полностью исключили из нашего словаря, и мы были очень сильно зациклены на этом. А также на том, как мы воспринимаем группу. Мы никогда не думали, что группой можно манипулировать. Может быть, в музыкальном плане мы вольны делать всё, что хотим, мы в значительной степени использовали эту свободу, — но я ненавижу наблюдать даже за своими друзьями, которых чуть ли не за ниточки тянут на сцену или которые пропускают концерты. Это неуважительно для всех — для них самих, для их публики. Потому что если кто-то приезжает сюда, в Штутгарт, [чтобы увидеть моё выступление], ему или ей всё равно, или его это не должно волновать, или он не знает, что вчера я выпил бутылку абсента в своей койке, а сегодня я не могу выступать.



Я считаю, что у всех бывают срывы, расстройства, и это человеческий фактор; это может случиться с каждым. Но когда ты делаешь это сознательно, каждый вечер выпиваешь бутылку Jack Daniel's, люди должны знать, что у этого есть последствия и цена. И цена в том, что ты убиваешь то, что тебе нравится, ради того, от чего ты зависишь. Так что вам необходимо правильно расставлять приоритеты, и я думаю, что MOONSPELL всегда это делали».







+2 -0



просмотров: 417

