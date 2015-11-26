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Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме



Вокалист MOONSPELL Fernando Ribeiro недавно поговорил о том, как идёт работа над новым альбомом группы:



«Когда у нас будет возможность вновь собраться в студии, нашим приоритетом будет создание нового материала. Мы много чего написали в 2019-м, и это был классный материал, но я думаю, что может быть и ещё лучше. Так что я поговорил с Pedro и Ricardo и сказал: "Давайте немного внесём изменения. Давайте возьмём всё самое-самое и уберём всё лишнее", а потом перейдём к новому. В итоге нам предстоит много чего сделать для нового альбома, определить концепцию. Не думаю, что он будет похож на "1755", концептуальный альбом на португальском, новый будет на английском. По текстам это куда ближе к "Night Eternal", "Alpha Noir", "Extinct". Так что альбом будет посвящён одиночеству, что я думал сделать ещё до того, как возникла вся эта история с COVID, — не о полном одиночестве, но о нахождении вне общества. Так что альбом будет отчасти актуальным».













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