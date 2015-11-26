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Moonspell

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6 авг 2020 : 		 Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме

24 июл 2020 : 		 MOONSPELL сменили барабанщика

5 фев 2020 : 		 Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»

31 янв 2020 : 		 Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети

27 дек 2019 : 		 FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»

1 окт 2019 : 		 Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан

23 сен 2019 : 		 Два релиза MOONSPELL будут переизданы

20 фев 2019 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет весной

29 авг 2018 : 		 MOONSPELL начнут запись в 2019 году

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MOONSPELL

7 июн 2018 : 		 Концертный релиз MOONSPELL выйдет летом

18 апр 2018 : 		 Новое видео MOONSPELL

9 мар 2018 : 		 MOONSPELL исполнили песню с клавишницей CRADLE OF FILTH

6 мар 2018 : 		 Гитарист MOONSPELL: «Без понятия, сколько мы ещё продержимся»

7 фев 2018 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH присоединилась на сцене к MOONSPELL

7 ноя 2017 : 		 MOONSPELL отметили выход альбома

29 окт 2017 : 		 Новое видео MOONSPELL

28 окт 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL доступен для прослушивания

25 окт 2017 : 		 Новая песня MOONSPELL

24 окт 2017 : 		 Рассказ об издании нового альбома MOONSPELL

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

15 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

17 авг 2017 : 		 Трек-лист и обложка предстоящего альбома MOONSPELL

19 июн 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет осенью

9 мар 2017 : 		 Название нового альбома MOONSPELL
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Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме



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Вокалист MOONSPELL Fernando Ribeiro недавно поговорил о том, как идёт работа над новым альбомом группы:

«Когда у нас будет возможность вновь собраться в студии, нашим приоритетом будет создание нового материала. Мы много чего написали в 2019-м, и это был классный материал, но я думаю, что может быть и ещё лучше. Так что я поговорил с Pedro и Ricardo и сказал: "Давайте немного внесём изменения. Давайте возьмём всё самое-самое и уберём всё лишнее", а потом перейдём к новому. В итоге нам предстоит много чего сделать для нового альбома, определить концепцию. Не думаю, что он будет похож на "1755", концептуальный альбом на португальском, новый будет на английском. По текстам это куда ближе к "Night Eternal", "Alpha Noir", "Extinct". Так что альбом будет посвящён одиночеству, что я думал сделать ещё до того, как возникла вся эта история с COVID, — не о полном одиночестве, но о нахождении вне общества. Так что альбом будет отчасти актуальным».

MOONSPELL





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